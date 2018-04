Visita de un lobo vestido de colista

El CD Tenerife tratará de descontar hoy un tramo más en el sinuoso camino hacia su objetivo. Con la sexta plaza ya a vista de ojo, los blanquiazules saben que ahora está prohibido desfallecer, que deben continuar con esa fe de acero en sus posibilidades y dejándose el alma en cada encuentro. Tampoco hay motivos para desconfiar de un equipo que desde la llegada a su banquillo de Joseba Etxeberria, hace ya ocho jornadas, solo ha dejado de ganar dos partidos.

Esta tarde los blanquiazules se presentan ante un nuevo compromiso que hace varias semanas se contaba como un triunfo seguro. Sin embargo, pese a que el rival sigue siendo el colista de la categoría este Sevilla Atlético no está tan muerto en estos momentos. De hecho ha llegado a la Isla en su mejor racha ganadora, después de haber cosechado sendos triunfos en La Romareda, ante el Zaragoza (0-1), y frente al Bercelona B (3-1) como local. Motivo más que suficiente para recelar de un filial hispalense que cuenta con la plantilla más joven de la categoría, lo que le otorga cierta inconciencia, que puede convertirse en peligrosa para sus adversarios.

Por esa y otras razones, Etxeberria considera que este envite de hoy será muy complicado y, por tanto, exigirá el máximo a su equipo. Para colmo, el técnico del cuadro insular no podrá contar para esta cita con el sancionado Bryan Acosta, goleador en los dos partidos más recientes del Tenerife y una pieza clave en el inicio de la presión alta de su escuadra. Tampoco llegan a tiempo de esta cita Camille, Aitor Sanz y Villar. Pero puede volver a contar con minutos más de seis meses después Montañés.

No está claro quién será el sustituto del hondureño, entre otros motivos porque dudaba Etxeberria entre alinear a un mediapunta o ubicar a otro delantero junto a Longo. En uno u otro caso, podrían obtener su oportunidad Víctor Casadesús, Tayron, Juan Carlos o Malbasic. Pero no es esta la única incógnita en relación con el once tinerfeñista, ya que para los laterales y el interior derecho el entrenador guipuzcoano baraja varias alternativas. Si bien, lo más probable es que mantenga en el costado izquierdo a Iñaki, con cuya actuación en El Sadar quedó muy satisfecho, y en el opuesto coloque a Luis Pérez. Mientras que por delante del utrerano sería Suso el que podría actuar de inicio.

El filial del Sevilla CF ha viajado a la Isla sin los lesionados Matos, Borja San Emeterio y su máximo goleador, Carlos Fernández, convocado con el primer equipo. No obstante, Tevenet tiene un plantel amplio de jóvenes jugadores con suficiente calidad como para hacer olvidar las bajas con las que llega a este partido.