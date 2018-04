Montañés causará alta y no llegan Camille, Aitor ni Villar

Llega la hora de Paco Montañés. El centrocampista del CD Tenerife podría volver a participar en un partido oficial después de seis meses y medio en el dique seco. El futbolista castellonense cayó lesionado en el choque de la primera vuelta ante el Numancia, el 14 de octubre de 2017 y desde entonces ha llevado a cabo un duro proceso de recuperación hasta la fecha. Y mañana tiene muchas papeletas de tomar parte en un partido de liga con su equipo, aunque no lo hará como titular. "Paco lleva algunas semanas entrenando con la misma intensidad que el resto y ya está bien. Está cerca del nivel del resto y creo que al menos un rato pueda jugar este fin de semana", confirmaba ayer su entrenador Joseba Etxeberria.

Si la inclusión en la convocatoria definitiva de Montañés representa la noticia agradable, la negativa viene protagonizada por los cuatro jugadores que no podrán ser alineados en el choque de mañana ante el Sevilla Atlético. De tal manera que el técnico del Tenerife no dispondrá del sancionado Bryan Acosta, así como tampoco de los lesionados Camille, Aitor Sanz y Juan Villar. El zaguero galo se encuentra en su fase final de recuperación de sus molestias de cadera, mientras que el centrocampista madrileño ayer comenzó a hacer carrera continua. No obstante, su entrenador informó ayer de que "la semana que viene empezará a incorporarse paulatinamente a las diferentes tareas", al tiempo que aseguró que "será un jugador que ayudará mucho en el tramo final de temporada".

También, Etxeberria habló de la situación de Juan Villar, al que ve "mejor" pero no hasta el punto de poder ir convocado. Su idea es que "la semana que viene se entrene como uno más y ya se verá". "Estamos contentos por sus buenas sensaciones y está muy cerquita de volver, lo que es buena noticia", comentó.