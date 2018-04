El rebote defensivo, la gran obsesión del griego para este encuentro

Uno de los aspectos que desea atar en corto Katsikaris para el partido del domingo es el control de su propio rebote. "De la manera en la que están jugando, con amenaza de todos los exteriores, y con la presencia de un jugador como Nedovic, y su velocidad, debemos controlar su juego? Y luego el rebote será la clave. En los últimos cuatro partidos han anotado 60 puntos de rebote ofensivo, un número brutal? Van muy fuertes y lo aprovechan porque no las meten directamente, sino que sacan el balón fuera y tiran de tres, algo muy complicado de controlar", explicó el entrenador canarista, que ha pedido a los suyos un "un gran trabajo colectivo para controlar el rebote, porque si no vamos a tener problemas seguro", y no dejar toda la responsabilidad a sus interiores. Además, el entrenador canarista no escondió que la baja de Shermadini "seguro que cambia" las prestaciones interiores del Unicaja, ya que "es alguien con mucha calidad", al margen de que su sustituto, Livio Jean-Charles, "es un jugador atlético, pero distinto".