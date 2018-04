El premio Juan Antonio Cabrera Ramos de la ASF ya tiene jurado

La Asociación Atletas Sin Fronteras (ASF) continua avanzando con el reto que se han propuesto para esta ocasión, después de conseguir muchos otros el pasado año, esta vez, han organizado el I Concurso Literario de Historias de Superación Juan Antonio Cabrera Ramos Hoy no perderé. El pistoletazo de salida se dio el 1 de abril y hasta el 30 del presente mes está abierto el plazo de inscripción y presentar un relato corto, cuento, poema o narración cuya temática sea la superación personal, en cualquiera de los ámbitos de la vida, y todo ello de manera online y totalmente gratuita. Inscribirse será muy fácil, todo a través del formulario de la web de ASF https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario. Para ver las bases y seguir el certamen será a través de la página web www.atletassinfronteras.com y redes sociales de ASF.

El objetivo del concurso consiste en un certamen literario online y la publicación de relatos para el reconocimiento, puesta en valor, y fomento de la inclusión social a través de la escritura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Adicionalmente y en aras de favorecer la participación de los no residentes, se ha creado un único accésit para escritores no residentes de cualquier parte del mundo. Se reserva un porcentaje de premios y obras seleccionadas de un mínimo del 40% para aquellos participantes que acrediten discapacidad igual o superior al 33% y así lo hagan constar en el formulario de inscripción. El concurso está dotado con premios por valor de hasta 1.000 euros.

Carlos Martell, uno de los miembros del jurado, declara que "creo que con iniciativas como esta se amplía y se clarifica todo el alcance que puede llegar a tener el concepto "Sin Fronteras". ¿Se imaginan a la Federación Española de Fútbol o al Real Madrid promoviendo un certamen literario? Yo no. Con alguna honrosa excepción -por ejemplo, el Rayo Vallecano está promoviendo el I Certamen Literario Fundación Rayo Vallecano-, el mercantilismo supone la principal frontera en el deporte de alta competición. La literatura, los concursos literarios, no dan dinero ni dan poder. Pero eso, a Atletas Sin Fronteras no le importa. No tener fronteras consiste en asumir nuevos retos, probar otras sensaciones que alimenten el espíritu inclusivo. La vida requiere menos trascendencia y más poesía. ¡Felicida1des por la iniciativa!".

Desde ASF quieren agradecer al grupo musical canario Ni un pelo de tonto, su involucración con esta asociación y a su vez por su canción Hoy no perderé que, además de formar parte del concurso literario también se ha convertido en todo un emblema para la discapacidad y sobretodo para todos los que forman Atletas sin Fronteras.