El Cabildo reúne a 300 personas en una jornada de deporte inclusivo

El Cabildo de Tenerife organizó una jornada de deporte inclusivo en el Centro de Atletismo de Tenerife en la que participaron unas 300 personas. La iniciativa se enmarca en el II Plan Insular de Deporte Adaptado que desarrolla la Corporación insular a través de la empresa pública Ideco y que cuenta con la colaboración con la Obra Social la Caixa. El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Deportes, Cristo Pérez; el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, 285 personas de los centros adscritos al PIDA y 60 alumnos del Colegio San Fernando.

La iniciativa responde a la petición realizada por el niño Pablo Vargas, que fue elegido Presidente por un día del Cabildo el pasado mes de diciembre, en la que solicitaba la posibilidad de acceso a las infraestructuras deportivas por parte de todos los niños, teniendo en cuenta a los que sufren deficiencias motóricas, auditivas, visuales o cognitivas. Así, durante la jornada se realizaron las actividades zumba y atletismo. En la primera de ellas tomaron parte unas 185 personas de los centros Colegio Nuestra Señora del Carmen (Aspronte), Funcasor, IES Benito Pérez Armas, Asociación Horizonte, Complejo Acaman, IES Mencey Acaymo, Centro Ocupacional Andrés Llerena, CEE Inés Fuentes, CO Los Alisios, IES Domingo Pérez Minik, CO Maximiliano Díaz López, Centro de Adultos Hermano Pedro, Fundación Canaria Sagrada Familia, Parkinson Tenerife, CO La Guancha. Por su parte, en atletismo participaron un centenar de personas de los centros Hogar Santos Ángeles, CO Naranjos de Luz, CO La Victoria de Acentejo, Centro Comarcal Valle de La Orotava- Aspronte, IES La Victoria Alfonso Fernández García, IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, IES Rafael Arozarena La Orotava y CAT Probosco.