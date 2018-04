Beirán: "Hacer cálculos para el 'play off' es algo que no funciona"

Javi Beirán mantiene los pies en el suelo. Por eso, el alero del Iberostar Tenerife se niega a "hacer cálculos para el play off" porque cree que "es algo que no funciona". Sus argumentos, según explicó ayer en rueda de prensa, se basan en que "si haces cálculos pierdes con quien menos te lo esperas y todo se va al traste. Es normal que miremos los resultados de los demás, pero al final todo está en nosotros y en ganar a los equipos que están en nuestra misma situación".

Beirán reconoció que la pasada victoria del conjunto aurinegro ante el Bilbao Basket ha supuesto "que todo sea mejor y se vea con más optimismo" la posibilidad de alcanzar los play off al término de la fase regular. Por eso, comentó el jugador, "en los próximos cuatro partidos, contra rivales directos, nos jugaremos parte de las opciones para llegar al objetivo".

El alero del equipo lagunero habló también de la falta de consistencia en los minutos finales de los partidos a pesar de la mejoría experimentada por el Iberostar en algunos aspectos del juego. "Hemos mejorado en ataque y defensa, pero no lo hemos hecho los 40 minutos. Espero que podamos aprender de ello. Eso con clubes grandes, que estén mejor clasificados, puede pasarnos factura. Tenemos que ser conscientes de que en todo el choque hay que estar bien. Si tenemos esos bajones, nos va a costar mucho ganarles.En la primera parte contra el Bilbao Basket lo logramos y conseguimos una renta. Esas situaciones indican que has hecho un buen trabajo porque les dejamos en muy pocos puntos de anotación. Es verdad que al final acortaron bastante. Muchas veces es mérito del rival porque no puedes neutralizar su juego en todo momento. Es cierto que debemos saber jugar con esas diferencias y ante equipos grandes debemos defender mejor porque nos puede pasar factura".

De cara al próximo encuentro frente al Unicaja, Beirán espera "llegar con opciones al último cuarto, si es con ventaja mejor, evitando que consigan rentas como hace tres semanas. Si lo logramos vamos a tener muchas opciones de ganar".

El alero canarista considera que el Unicaja es un equipo "que lleva muchos años jugando dos competiciones", por lo que no cree "que noten igual que nosotros el cansancio de jugar entre semana". "Llevan muchos años jugando dos competiciones, quizás la Euroliga sea más exigente este año por la dureza de los clubes. Ahora ya casi ha terminado, no se juegan nada, aunque siguen peleando por su orgullo. El único riesgo son las lesiones, pero tienen una plantilla amplia y rotan. No creo que en las últimas jornadas noten eso. Más que el cansancio, donde más se puede notar es en la preparación del partido. Estos clubes están acostumbrados a jugar contra los mejores de la Euroliga. Sí que ayuda tener algo más de entrenamiento para matizar pequeños detalles de la defensa o ataque. A falta de dos meses para el final ya hay mucho trabajado y hay que saber corregir cosas de encuentros anteriores. Es más importante eso que el tiempo en sí".

Sobre la salida de Davin White, Beirán reconoció que su situación "es complicada". "Somos bastantes y siempre hay que hacer convocatoria y le tocará quedarse a alguien fuera. White lleva tres años con nosotros y que haya sido el descarte no es agradable. Al final es decisión del míster y, como dijo en Bilbao, debe demostrar que puede ayudar. Ojalá no baje los brazos y siga entrenando. Nosotros lo apoyamos porque es un gran jugador y nos ha aportado mucho. En momentos de atasco él ve el aro y sabemos cuáles son sus virtudes".