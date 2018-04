Ponitka: "Mis números no importan si al final no se logra el objetivo"

Mateusz Ponitka se ha convertido en uno de las principales estrellas la Liga Endesa. Sus números así lo confirman, si bien él sostiene que no le importan tanto sus estadísticas individuales como las victorias del Iberostar Tenerife. Actualmente, es el tercer jugador más valorado de la competición, no en vano, en ese apartado solo ha bajado de 20 unidades en cinco de los 25 encuentros del campeonato que ha disputado hasta la fecha.

El escolta polaco volvió a ser clave en el reciente triunfo de su equipo en Bilbado, el cual ha celebrado de manera especial, dice, porque "era nuestra primera victoria desde diciembre (ante el FC Barcelona, 91-93)". De hecho, espera que sea "un punto de inflexión" para el conjunto aurinegro. Se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo en Miribilla, si bien admitió que deben evitar regalar tantos balones. "La clave está en defender bien y las pérdidas a veces estuvieron justificadas por la voluntad del equipo de querer mover la pelota, ya que no siempre tiene que acabar las jugadas el mismo jugador. Pero es cierto que hay que tratar de reducir el número de pérdidas si se quiere lograr el objetivo al final", indicó.

El siguiente reto del Iberostar Tenerife será intentar superar al potente Unicaja, "un rival duro", a juicio de Ponitka. "Han ganado a grandes equipos en Euroliga y Liga Endesa, entre ellos al Real Madrid pero nosotros tenemos que ir a Málaga a pelear y a tratar de hacer nuestro mejor baloncesto. Ahora mismo estamos igualados en la clasificación y les ganamos en casa, así que sabemos cómo hacerlo, aunque también va a depender de cómo estén ellos. Suelen sufrir altibajos porque la Euroliga es muy larga y desgasta, así que debemos aprovecharnos de ello e ir allí a luchar por la victoria", añadió al respecto.

Reconoció que su equipo tiene "la moral alta" y está convencido de que pueden "dar más sorpresas en lo que resta de campaña". "El ambiente en el vestuario es positivo", insistió. Acerca de su juego, asume con naturalidad que los adversarios a los que se enfrenta cuidan mucho más las defensas sobre él de lo que lo hacían al principio. "Es normal que al final de la temporada todo el mundo te conozca porque el nivel de scouting aquí es el más alto de Europa en cuanto a ligas nacionales", explicó. Para agregar que "todos intentan lo que sea para evitar que los rivales anoten fácilmente". "En lo que a mí respecta", prosiguió, "lo entiendo perfectamente e intento hacer cosas diferentes porque ayuda a desarrollar mi juego. Me gusta que la gente me desafíe porque eso me hace mejorar".

Manifestó que solo le preocupa "dar lo que pide cada partido". "Si hay que ir a la línea de personales, rebotear o pasar a un compañero, no importa anotar o asistir más o menos, sino hacer lo que necesita mi equipo para ganar", completó. Para confesar luego que siempre quiere "mejorar" para "ayudar en lo posible al equipo". "Las estadísiticas individuales no me importan si al final de la temporada se logra el objetivo", finalizó el jugador polaco.

Todos con Davin White

Ponitka justificó el mal momento por el que atraviesa su compañero Davin White, además de remarcar lo necesario que es el norteamericano para su equipo, especialmente en la parte decisiva de la Liga. "Davin White ha sido siempre importante en este equipo. Sabemos que ha tenido un problema con su dedo y sé lo duro que es tratar de recuperar el ritmo y tu mejor forma. Jugar lesionado es difícil porque te centras en ello y nunca sabes hasta dónde puedes llegar en los entrenamientos y partidos. Pero aquí estamos todos para echarle una mano y queremos tenerlo bien para este tramo final de temporada porque necesitamos de su experiencia para que nos ayude a conseguir nuestro objetivo", manifestó.