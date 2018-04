El Marlins jugará dos amistosos ante el Saint Petersburg

El equipo de División de Honor, el Tenerife Marlins Puerto Cruz disputará hoy y mañana (19:00 horas) dos encuentros ante el club Saint Petersburg. El conjunto ruso, que ha viajado hasta la isla para realizar un stage durante toda una semana, ha aprovechado su estancia y las instalaciones de Puerto de la Cruz para poder realizar estos juegos. Al Tenerife Marlins Puerto Cruz estos juegos le servirán para mejorar y prepararse para su próximo encuentro liguero ante el Pamplona. La actividad no ha cesado durante toda la Semana Santa en el Campo "El Burgado", donde el club de San Petersburgo, North Star Basebal acudió a Puerto de la Cruz con sus equipos de categoría sub 13 y sub 15 para disputar diferentes encuentros.

Atraídos por el buen clima y la oportunidad que les brinda el Marlins Puerto de la Cruz, el club ruso se desplazó hasta Tenerife para disputar con los equipos de la cantera portuense una serie de juegos que les sirvió a ambos para poner en práctica lo aprendido en los entrenamientos, así como para realizar una convivencia entre los dos clubes. Alrededor de 40 niños y niñas disfrutaron del béisbol en unos encuentros donde el resultado era lo menos importante. La buena relación del club portuense con los equipos de béisbol de Rusia ha llevado a que al menos una vez al año, equipos de diferentes categorías vengan a entrenar y disputar torneos.