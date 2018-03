Bryan Acosta, en el once ideal de la jornada 32

El gran partido que Bryan Acosta se marcó el pasado domingo no pasó inadvertido para nadie. Y es que el futbolista del CD Tenerife, autor de un gol en la victoria (2-0) ante el Lorca, ha sido incluido en el once ideal de la jornada trigesimosegunda de la Liga 1/2/3. El catracho compartió ese reconocimiento con el meta Jorge Palatsí (Cultural Leonesa), Clerc (Osasuna), Alex Muñoz (Sevilla At.), Aythami (Córdoba), Jordi Calavera (Sporting), Pepe Mena (Sevilla At.), Espinosa (Granada), Bergantiños (Sporting), Quique (Osasuna) y Lekic (Reus).