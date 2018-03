La Copa Canaria de Aguas Abiertas visitará las siete islas

La Federación Canaria de Natación (Fedecanat) dio a conocer el calendario de la primera edición de la Copa Canaria de Aguas Abiertas, una competición que se iniciará el próximo 28 de abril en Guía de Isora con la Travesía Alcaraván y se cerrará el 8 de diciembre en Gran Canaria con la Mogan Open Water tras pasar por las sietes Islas. Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote acogerán a tres pruebas; Fuerteventura lo hará en dos ocasiones; y El Hierro, La Gomera y La Palma en una ocasión.

Además de la Travesía Alcaraván (2.500 metros), Tenerife estará presente en el circuito con las pruebas de Bajamar-Punta del Hidalgo (28 de julio, 1.900 metros) y las Murallas de Infierno de Santiago del Teide (28 de octubre, 6.500 metros). Por su parte, en Gran Canaria se nadarán el San Cristóbal Open Water (14 de julio, 1.800 metros), Maspalomas Open Water (22 de septiembre, 2.000 metros) y Mogan Open Water (4.800 metros); en Lanzarote transcurrirán el Sailfish Open Water (19 de mayo, 3.800 metros), San Juan Arrecife (24 de junio, 1.800 metros) y Museo Atlántico (22 de julio, 5.000 metros). En Fuerteventura se organizarán la prueba de Las Playitas-Gran Tarajal (25 de agosto, 4.800 metros) e Isla de Lobos-Corralejo (14 de octubre, 3.400 metros); El Hierro estará representado por la Travesía Mar de las Calmas (29 de septiembre, 6.500 metros); la Isla de La Gomera (21 de julio, 2.000 metros) será la prueba de la Isla Colombina; y la Isla de La Palma (3 de noviembre, 4.000 metros) será la penúltima cita la Copa Canaria de Aguas Abiertas.

Para optar a la clasificación final y premios es obligatoria la participación en cinco etapas cualesquiera de todo el circuito y, en caso de participar en más de esas cinco travesías, únicamente calificarán las cinco de mejor puntuación. En caso de que dos nadadores o clubes empaten a puntos, quedará en primer lugar aquel que haya realizado un mayor número de travesías. En el caso de que un nadador se inscriba en una de las etapas pero no participe (baja), dicha etapa no será contabilizada en el cómputo total de etapas. Sin embargo, si un nadador se inscribe y es descalificado o retirado, dicha etapa si será contabilizada aunque el nadador no puntuará.

Además, todos los participantes que quieran puntuar para la Copa Canaria de Aguas Abiertas deberán usar bañadores que se ajusten a los Criterios FINA para Materiales y Procedimientos de Aprobación. El sistema de puntuación elegido por la Fedecanat dará 120 puntos al primer clasificado en cada travesía; 105 al segundo; y 90 al tercero. A partir de la cuarta posición, que obtendrá 80 puntos, la clasificación se verá reducida en 5 puntos hasta que de la posición 21 hasta la 1.000, los nadadores recibirán 1 punto.

Alcaraván

La prueba inaugural del circuito, la primera edición de la Travesía Alcaraván, cuenta ya con alrededor de 150 nadadores a poco menos de dos semanas para que se cierre la inscripción (se pueden enfectuar en la web www.mdsports.es ), fijada para el 13 de abril. El Club Isora Swim, organizador de la competición, cuenta con el importante espaldarazo de buena parte de los mejores nadadores tinerfeños de la actualidad, puesto que ya han confirmado su presencia en Playa San Juan deportistas de la talla de la doble campeona paralímpica Michelle Alonso; la medalla de bronce en el Mundial Másters de Budapest, Arancha Aránega; o grandes especialistas en las largas distancias como José Carlos Chicho Báez, Betuel de Armas o Santi Fariña. Además, un nutrido grupo de nadadores grancanarios también estarán en el Sur de la Isla, así como representantes de clubes de Extremadura y Pamplona.

La Travesía Alcaraván, que se presentará oficialmente el 5 de abril en el Centro de Creación y Formación Joven de Guía de Isora a las 11:00 horas, se celebrará en dos distancias adultas -2.500 y 6.000 metros- más una travesía para los menores y un euro de cada inscripción será entregado a la AECC y Brazadas Solidarias, reforzando el carácter solidario de la prueba.