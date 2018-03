Fran Trujillo recorrerá 524 kilómetros en tres días para promover las donaciones de sangre

El Cabildo de Tenerife acogió la presentación del Ultraman Tenerife Dona Vida, una iniciativa del deportista Fran Trujillo, quien recorrerá 524 kilómetros del 30 de marzo al 1 de abril con el objeto de dar visibilidad a la campaña de donación de sangre que realiza el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Trujillo cuenta con la colaboración del ICHH, el Cabildo, los ayuntamientos de Guía de Isora, Granadilla, Candelaria, así como del Complejo Deportivo El Mayorazgo, Fisionatura, Gesport, Deporsiete, Trofeos Linda y Virus Bike.

La prueba fue presentada por el presidente accidental del Cabildo, Aurelio Abreu; la consejera de Deportes, Cristo Pérez; el presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Christian Méndez; el concejal de Deportes de Guía de Isora, José Rivero; la concejal de Salud de Granadilla, María de la O Gaspar; el técnico del ayuntamiento de Candelaria, Fernando Meneses; y el deportista, Fran Trujillo.

La prueba de carácter solidario se iniciará el 30 de marzo en la playa de Las Teresitas, donde Fran Trujillo afrontará 10 kilómetros de natación, para después realizar 145 kilómetros en bicicleta entre Santa Cruz de Tenerife y Alcalá (Guía de Isora). El viernes 31 de marzo, el ultrafondista partirá de Alcalá para afrontar 285 kilómetros en bicicleta recorriendo lugares emblemáticos de la isla como el Teide, La Orotava y Puerto de la Cruz y concluirá su jornada en Candelaria. La prueba finalizará el domingo 1 de abril con 84,4 kilómetros de carrera –un doble maratón- con salida y llegada en El Médano (Granadilla).

Aurelio Abreu destacó la iniciativa y abogó por extenderla al resto de actos deportivos que se realizan habitualmente en la Isla "porque la donación de sangre es algo en la que todos debemos colaborar. Es un gran reto por parte de Fran y una gran iniciativa por parte del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia". Por su parte, Cristian Méndez indicó que este reto "está al alcance de muy pocas personas, como es el caso de Fran, pero donar sangre está al alcance de cualquiera. Necesitamos que la población se conciencie de que hay que donar sangre porque eso salva vidas. Es dar vida a la gente que necesita salud y creemos que la iniciativa de Fran es muy positiva para que todo el mundo se involucre a la hora de donar". En ese sentido, indicó que la unidad móvil del ICHH estará ubicada en El Médano el domingo 1 de abril junto a la zona de llegada del reto.

Fran Trujillo, que es el único deportista tinerfeño en completar un Ultraman –lo logró el pasado año en Mallorca, donde acabó en quinta posición- agradeció la colaboración de las instituciones públicas y privadas y reconoció que a pesar de ser una prueba no competitiva entraña su dificultad: "Confío en completarlo y poder ayudar a una causa solidaria como es la donación de sangre. Es un ultraman muy duro, con casi 10.000 metros de desnivel positivo, que atraviesa prácticamente toda la Isla. He invertido mucho tiempo en prepararlo y espero que las fuerzas me acompañen y lo pueda completar". Asimismo, agradeció el apoyo de su equipo formado por Alberto Rodríguez, Airam Peraza, Pedro Guillama y Manuel Méndez, quienes le acompañarán durante el reto.

Fran Trujillo ha llegado a un acuerdo con el ICHH, organismo público sin ánimo de lucro del Gobierno de Canarias, cuya misión es planificar y promover la donación de sangre y plasma en el Archipiélago. El ICHH, que coordina la Red Transfusional Canaria, lucha por disponer de una transfusión segura que parte de una donación voluntaria, altruista y responsable, lo que significa que cada persona tiene la libertad de donar cuando y donde quiera. El deportista quiere apoyar y contribuir a dar una mayor visibilidad y fomentar la donación de sangre como un gesto imprescindible que salva vidas. Para ello, él y todos los miembros de su equipo lucirán en sus ropas deportivas el logo y los mensajes institucionales del ICHH. De igual forma, se pone a disposición del ICHH para participar en aquellas campañas que consideren necesarias para fomentar la donación de sangre en Canarias y se coordinará con la unidad móvil del ICHH para hacer campaña en la prueba deportiva.