Aveldaño: "Me gustaría renovar porque la idea es quedarnos a vivir en la Isla"

Lucas Aveldaño se ha convertido en un elemento inamovible de la defensa blanquiazul. A base de lucha y sacrificio, así como mostrando seguridad y sobriedad en la zaga, se ha ganado un lugar en el once y la plena confianza de su entrenador. Su irregular comienzo ha quedado olvidado para él y ahora el central argentino, que pretende establecerse en la Isla con su familia, se centra en contribuir a que el Tenerife llegue al tramo final del campeonato con opciones de meterse en la pelea por el ascenso.

¿Qué tal se vive en el vestuario esta vuelta a la senda del triunfo, después de la victoria obtenida ante el Lorca?

Obviamente, estamos contentos porque volvimos a poder sumar tres puntos tras la primera derrota con el nuevo míster. Sabíamos que venía un rival que ya casi no pelea por nada pero esos son los partidos difíciles como también pudo comprobar el Zaragoza poco antes al caer derrotado ante el Sevilla Atlético. Pero logramos recuperarnos, vencimos y ahora ya nos centramos en el encuentro ante Osasuna, el cual si ganamos nos dará mucho ánimo para ir tirando hacia arriba.

¿Fue una victoria, la del pasado domingo, necesaria en el sentido de que disipó las dudas que se habían generado especialmente tras la mala segunda parte de Soria?

Los partidos fuera de casa son los que nos llevan pasando factura durante toda la temporada y eso nos ha impedido sumar muchos puntos. Nosotros tratamos de corregirlo todas las semanas y ahora se nos presenta otra oportunidad en Pamplona, donde vamos a intentar estar a la altura para intentar traernos los tres puntos que es lo primordial. Y si no se puede ganar, al menos tratar de puntuar.

¿Pero qué es lo que, a su juicio, le sucede a su equipo en sus visitas a otros campos?

Yo veo que muchos rivales cuando vienen a Tenerife se molestan por el tema de los viajes. Nosotros los estamos haciendo cada 15 días y aunque intentamos sacarnos eso de la cabeza, es obvio que no te sientes tan fresco como en casa, aunque tampoco creo que sea el principal motivo. De igual manera, tiene que ver el factor psicológico, ya que saber que no lo estamos haciendo bien fuera, nos perjudica. Francamente, no hay un factor claro que explique esto.

¿Esta buena racha que lleva el Tenerife, con cinco victorias, un empate y una sola derrota en siete partidos, se debe exclusivamente a la llegada de Joseba Etxeberria?

Cuando un ser humano tiene la sábana al cuello, reacciona y a nosotros el cambio del míster nos vino bien. Empezamos a conseguir los resultados. Su primera prueba fue ante el Córdoba y conseguimos un buen resultado, además jugando bien. Cuando te convences de que la filosofía de un entrenador es la correcta, lo que se logra a través de buenos resultados, es fundamental. En el fútbol, el factor psicológico es muy importante porque pasan muchas cosas en este deporte inexplicables. Y está claro que la cabeza del futbolista manda. También nos hemos quitado esa presión de que había que ganar sí o sí y hemos sabido disfrutar de estos triunfos, lo cual es necesario. Ahora queremos aprovechar esta oportunidad.

Esta mejoría del juego del Tenerife ha ido paralelo al crecimiento individual de cada uno de sus jugadores. Y usted es un ejemplo de ello, ¿no lo cree así?

Sí, cuando llega un nuevo míster a todo el mundo se le presenta la posibilidad de empezar de cero, de ganarse un lugar en el once. Está claro que cuando las cosas funcionan, los que no lo pasan bien son los que no juegan porque cuando todo va bien no se suele cambiar el once, a no ser que haya lesiones o sanciones. Eso sí, la competencia tiene que ser sana entre nosotros y cuando hubo un jugador indispuesto y entró otro compañero, siempre lo hizo bien. Y justo las lesiones fueron otro condicionante para que no funcionara el equipo antes.

¿Dado el buen nivel al que se encuentra, qué más puede ofrecer Lucas Aveldaño? ¿Quizás un gol en Liga, el cual ha rozado en varias ocasiones?

Sí, la verdad es que nunca había recibido tantas buenas paradas a remates míos de cabeza como este año. En otros equipos he hecho goles y ahora se me está negando. Por suerte se me dio en la Copa pero sí que me gustaría marcar un gol durante el campeonato. Afortunadamente, nuestros delanteros están muy bien, así que mientras ellos sigan anotando, prefiero dedicarme a defender y que ellos sigan en la buena racha. Al fin y al cabo, lo que uno desea es jugar y tener continuidad. Al principio no me tocó mucho y ahora he agarrado la continuidad y lo que quiere uno es no soltarla. Por eso no hay que relajarse y si cometes un error, que siempre pasa, no hay que agachar la cabeza sino seguir adelante. Y cuando no me toque jugar, aportar desde fuera.

¿Lo llegó a pasar muy mal cuando no contaba con esa continuidad que ahora sí tiene?

No, porque yo confío mucho en mí. Es evidente que nuestra demarcación, como la del portero, son posiciones que cuando toca tu momento es porque se lesionó uno o las cosas no van bien. No es como el delantero, que entra 20 minutos, marca un gol y entonces se gana el puesto. En defensa, en cambio, no se da lugar a eso. Cuando a mí me tocó entrar pude aprovechar las oportunidades y cuando no, nunca puse mala cara porque no sirve de nada, ni a mí ni a ningún jugador. Enfadarte es un error porque sale lo peor de ti. La experiencia te va enseñando a ser profesional y a saber que trabajando las cosas llegan.

¿Qué valor le da a día de hoy a la decisión que tomó en verano de fichar por el CD Tenerife?

Está siendo una experiencia muy positiva. De hecho firmé por dos años y ya nos estamos planteando poder seguir acá el mayor tiempo posible, quedarnos a vivir en la Isla. Porque la idea cuando me vine de Argentina ya era de establecerme aquí en España porque cuando tienes una familia, como es mi caso, tienes otras prioridades. Tuve la posibilidad de irme a México y preferí venir acá a pesar de que la oferta económica era superior. Sin embargo, el nivel de vida aquí es mejor, hay más tranquilidad y mejor para la familia. Así, que contento, tratando de disfrutar y aprovechar el día a día y viendo hasta dónde llegamos.

¿Ya ha habido algún acercamiento entre el club y usted para ampliar su vínculo más allá de junio de 2019?

Sé que todavía es muy pronto y ahora estoy con la cabeza centrada en terminar una buena temporada con el equipo y más adelante veremos. Obviamente me encantaría renovar porque si me dan esa oportunidad, me encantaría quedarme a vivir en Tenerife porque me gusta mucho. Si lo comparo con Mallorca, que también es una isla, aquí se vive mucho más tranquilo, mis dos hijos los veo contentos aquí, disfrutando de su colegio... Así que los planes de mi señora y míos pasan por quedarnos aquí, aunque el destino será el que decida finalmente.

¿Cree que el Tenerife está aún a tiempo de engancharse al sexteto de cabeza?

Sí, incluso cuando estábamos a muchos puntos y la gente veía que la temporada estaba perdida, yo seguía confiando en mis compañeros porque veía que teníamos un gran equipo. Obviamente, eso había que demostrarlo porque los nombres no te dan nada. En una categoría que es tan competitiva, las rachas ganadoras juegan un papel importante y a nosotros nos ha venido muy bien. Pero nuestra idea es sumar, ganar el fin de semana y ver el domingo en qué posición estamos. Lo bueno es tratar de llegar al último mes y decir "tenemos posibilidades", que es lo que dará hambre y lo más lindo que te puede pasar. Sería feo estar a mitad de tabla y establecerte en la mediocridad.

Por tanto, entiendo que el partido de Pamplona es para ustedes una final.

Ganar en ese campo, ante un rival que está arriba un gran golpe sobre la mesa para nosotros. El caso es que nos tenemos que enfrentar aún con cinco de los seis primeros clasificados y lo que indica eso es que dependemos exclusivamente de nosotros mismos.

No puedo evitar preguntarle por la contundente derrota de la selección argentina ante España. ¿Cómo la ha encajado?

A lo último me lo tomé con humor porque fue un baile. Había muchos jugadores a los que el seleccionador está probando y, en realidad, lo que vale es el Mundial. Sí es verdad que a lo mejor llegas a Rusia con dudas, pero no sé si es mejor eso o ir un poco agrandado. Como futbolista, soy consciente de que estos partidos influyen psicológicamente pero la verdad se verá en el Mundial y esperemos llegar bien al primer partido.

Pero aunque haya sido un amistoso, sí que parece haber escocido mucho en su país.

Sí, yo me río, pero es verdad que los argentinos somos muy extremistas y también que al fútbol le ponemos mucha pasión pero yo me preocuparía más por cómo está el país en otros aspectos que por el fútbol. Y da la sensación de que la gente se enoja más con un técnico que con un presidente y me parece que ahí hay un error bastante importante. Bueno, pero yo me lo tomo con humor cuando la gente se enoja pero esto es fútbol.

Y además, un partido amistoso...

Sí, pero es que el fútbol ya no es lo mismo, se transformó en otra cosa. Es un negocio donde hay mucho dinero por medio y otras cosas que mueven a la gente y la hace reaccionar de diferentes formas. En fin, que cada uno se lo tome como quiera.