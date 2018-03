Vicente Hernández y Michelle Alonso, mejores deportistas de Tenerife

La Gala del Deporte de Tenerife llegó a su trigésima primera edición con un dechado de premios y emociones. El Teatro Guimerá acogió una intensa noche de reconocimientos que distinguió como mejores deportistas de la Isla al triatleta Vicente Hernández y a la nadadora paralímpica Michelle Alonso, que se impusieron en las votaciones de los socios.

En categoría masculina, Vicente Hernández se adjudicó el primer escalafón del podio, seguido por el tirador Eduardo de Cobos y el futbolista Pedro Rodríguez; en féminas, Michelle Alonso ganó por delante de Marta Arnay y las gemelas Noelia y Natalia Ramos. En cuanto a los equipos, el CB Canarias superó en votos al Batistana Tenerife y al CV Haris.

De hecho, uno de los grandes triunfadores de la Gala fue justamente el Iberostar Tenerife, que recibió dos galardones: el que le confirma como Mejor Equipo –ya ganó el año pasado– y también el que le entregó la APDT en reconocimiento a la "excelente organización" de la fase final de la Basketball Champions League. Félix Hernández, presidente de la entidad aurinegra, recordó "el esfuerzo de todos los que hicieron posible unos días memorables" en el Santiago Martín.

La Gala estuvo llena de emociones, por cuanto hubo un muy sentido homenaje a los desaparecidos Víctor Teni, José Carlos Vera y Pedro Molina. Ellos se llevaron el Premio In Memoriam y "un aplauso al cielo", el que reclamaron para ellos los maestros de ceremonias, Laura Castro y Óscar Herrera.

Antes, Romina Lamas recibió el Leyenda Deportiva y declaró que la distinción era para ella "un honor y también un premio a la perseverancia". "No sé si lo merezco. No es fácil ser deportista, mujer y además madre, pero soy una afortunada porque hago lo que más me gusta", dijo tras una grandísima ovación del público, que llenó todas las butacas del Teatro Guimerá. No pudo faltar el recuerdo a Quico Cabrera, muy presente en el sincero y cálido discurso de la premiada.

Otro de los momentos estelares fue el que trajo consigo la imposición de la Insignia de Oro de la APDT al periodista Juan Galarza. "Me gustaría aprovechar para testimoniar un recuerdo a la generosidad de Salvador García Llanos y Juan Sánchez Quintana porque en su momento, cuando el periodismo deportivo estaba dividido, fueron sensibles con la necesidad de unir a la profesión", dijo en su alocución ante el público. En este sentido, hizo un llamamiento a la cohesión. "Frente a la mentira, a la precaridad y a los bulos, el Periodismo está más vivo que nunca", enunció.

El premio Empresa y Deporte fue a parar a Coca Cola. Además, fue premiada la trayectoria de un emocionado Juan Pablo Sánchez, que recibió la primera distinción de la noche; así como el trabajo de Arancha Aranega, Tenerife Masters y el CB San Isidro, que sopló las velas de su 50 aniversario con uno de los galardones de la APDT.

La noche dio mucho de sí. También valió para reconocer los 45 años de Paco Chinea, dedicados en cuerpo y alma al baloncesto. El veterano dirigente no pudo evitar la emoción en el momento de recoger su premio por parte de Veronica Meseguer, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz. Darío Dorta habló en nombre de los organizadores de la Maratón de Tenerife, premio al Evento del Año; y Jeremías Hernández hizo lo propio cuando se le dio a la Federación de Lucha el Deporte Vernáculo, que le entregó el diputado autonómico y periodista José Manuel Pitti. En esta ocasión, la distinción al Juego Limpio que otorga el Cabildo fue a parar a Virginia Vanarisso, de la EMB Adeje.