Vasileiadis: "Lo del final contra el Joventut no puede pasar frente al Bilbao"

Que el epílogo del pasado sábado se repita. Eso es lo que desea Kostas Vasileiadis, sabedor de que el Iberostar Tenerife no puede permitirse una desconexión como la que evidenció la última jornada contra el Joventut y que a punto estuvo de costarle lo que parecía un cómodo triunfo. "Creo que en esos dos o tres minutos finales hemos bajado un poco los brazos, no estuvimos bien en la defensa, les dejamos muchos rebotes de ataque, les permitimos triples liberados... Si hubieran tenido cinco segundos más hasta igual ganan el partido", ha expresado este martes el griego antes de dejar claro que ese aviso debe servir como advertencia para próximos compromisos. "Eso no puede pasar esta jornada contra el Bilbao Basket, porque ellos nos van a castigar para ganar y salvarse", añadió.

Sobre las razones de este bajón final en el último encuentro, Vasileiadis cree que se trata algo "más de la cabeza que otra cosa". "Nos ha pasado en varios partidos que tenemos una diferencia de 10 o 12 puntos y después nos relajamos, nos meten dos o tres lanzamientos, luego empezamos a hacer malas selecciones de tiro, damos malos pases... y nos entran las dudas. No tenemos la cabeza preparada", esgrime el de Salónica. "Puede que sea falta de concentración, sí, pero eso no debe ocurrir en los próximos partidos", añade el exterior canarista, que regresará el domingo a la que fue su cancha durante varias temporadas. "Para mí va a ser muy bonito porque ya jugué allí tres años y tengo muchos recuerdos y muchos amigos, pero todo eso quedará a un lado cuando entremos en la pista porque lo voy a dar todo para el equipo. Será un partido bonito", reconoce al respecto.