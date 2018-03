El piloto tinerfeño Miguel de La Rosa (KTM TRT Racing) comenzó la nueva temporada en el Nacional de Enduro E2 con un fin de semana que se complicó, además de por el estado del terreno, por una gastroenteritis que le impidió tomar la salida en la primera jornada. "El primer día no pude terminar debido al intenso dolor que me obligó a acudir al médico. El domingo conseguía terminar en una jornada muy difícil donde he aprendido mucho y en la que pude conseguir un quinto puesto", señaló el piloto.