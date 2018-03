José Miguel Calleja, nuevo director general

La Asamblea General de la ACB, reunida ayer en Barcelona, acordó el nombramiento de José Miguel Calleja (Madrid, 1974) como nuevo director general de la Asociación. Se trata de un ejecutivo especializado en gestión empresarial y procede de la empresa PKF Attest, encargada de consultorías, auditorías y gestión financiera y corporativa. Calleja había trabajado junto a los clubes y la directiva de la ACB desde octubre en el análisis y optimización de la organización, por lo que es perfecto conocedor de sus proyectos, objetivos y presupuesto. "Este primer paso se ha salvado casi con unanimidad ya que solo hubo un voto en contra después de que entre la comisión delegada de nueve clubes y otros cinco que nos habíamos unido ya estuviera gran parte del trabajo adelantado. Y eso es positivo porque hay más posibilidades de que las cosas salgan bien", señalaba el dirigente canarista Félix Hernández, que desveló el 4 de mayo como "fecha tope" para elegir al nuevo presidente que sustituya a Fracisco Roca.

Félix Hernández pone en valor la temporada realizada por el Iberostar y deja claro que espera luchar hasta la última jornada por el play off. "A pesar de que algunos opinen que debíamos haber ganado ya la liga hace algunas jornadas, querría imponer un poco de sensatez y a la vez de respeto a los rivales. Esta es una liga muy competida y no podemos pretender que por haber hecho lo que hicimos el año pasado este curso tengamos la obligación de quedar tan arriba", dijo en RNE, y en tono un tanto irónico, el dirigente canarista. "Creo que algunos están confundidos con el tratamiento que nos dan, cuando en realidad somos un equipo que nunca ha bajado los brazos, que sabemos quiénes somos y de dónde venimos, y el estar en noveno lugar no es nada fácil para el presupuesto que tenemos", puntualizó.

Hernández insistió en que "el año pasado fue raro y diferente en lo positivo, porque no es habitual que un equipo de nuestro nivel y nuestro perfil tenga una temporada tan buena". "Ahora lo estamos intentando repetir. Dimos un paso más en la Copa llegando a semifinales, mientras que en Europa hicimos una muy buena liga regular, fuimos primeros de grupo y eso no tuvo premio ya que nos medimos al mejor cuarto posible, el Murcia, y nos eliminó. Y ahora en la Liga Endesa estamos novenos con opciones de meternos entre los ocho primeros pero también de bajar de esa plaza", argumentó el presidente canarista. "Ojalá logremos como mínimo mantener ese noveno lugar que nos daría plaza para jugar la Champions de nuevo; lucharemos hasta el final por el play off, aunque está muy complicado porque tenemos seis partidos fuera de casa y ante rivales de mucho nivel", añadió. C. G.