Melania Suárez hace historia en el campeonato de la World Surf League

La lagunera Melania Suárez ha conseguido este domingo en Espinho (Portugal) proclamarse campeona de la primera prueba del prestigioso circuito Europeo Junior de la World Surf League donde compiten las mejores surfistas europeas hasta 18 años de edad.

Con tan solo 14 años se convierte así en la primera canaria en ganar una competición de este circuito. Pero este no ha sido sino el comienzo de la temporada ya que actualmente se dirige a Caparica, Portugal, para competir en la segunda prueba, que dará comienzo en dos días.

"Me fue bien, a pesar de que las condiciones eran duras debido al viento. Fue bastante difícil. No sabía que había ganado hasta que llegué a la playa porque no puedes escuchar nada con el viento", comentó Suárez, natural de Punta del Hidalgo.

Melania Suárez cuenta con el apoyo del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de San Cristóbal de La Laguna, RipCurl, Matta shapes, Ocean&Earth Canarias, Fitenia, SeventyOne percent, Health&Sport Canarias y club la Bajeta.