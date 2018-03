Clemente gana en Hermigua y se proclama campeón regional

La III Carrera de Montaña Villa de Hermigua, a su vez Campeonato de Canarias de Trail de la Federación Canaria de Atletismo, registró ayer la victoria del corredor gomero Cristofer Clemente (Salomon Team) tras marcar un tiempo de 2.37:19 en la prueba organizada por el Ayuntamiento de la localidad y que reunió a 191 participantes en los senderos hermigüenses.

El Campeón del Mundo reconoció en la línea de meta que "hoy he tenido que sufrir, tengo el cuerpo pesado y cansado y el recorrido ha sido exigente. Hoy cojo la lectura positiva de que también sufriendo se aprende y me viene muy bien el esfuerzo mental que he hecho hoy para el Mundial que tengo a la vuelta de la esquina. El recorrido es espectacular, para hacer un test, para competir, para disfrutar de la montaña. No he tenido un solo pero en y para el recorrido, ha sido luchar contra mí mismo y ojala me recupere pronto para volver a disfrutar de estos senderos que me enamoran".

La segunda posición. y por tanto subcampeón de Canarias de Trail, fue para Álvaro Escuela (CEA Almogrote) que realizó una magnifica carrera dosificándose en el temido Serrillal para ir ganando ritmo poco a poco. La tercera posición en la distancia de 27 km correspondió a Sergio Martín, del equipo Bikila Canarias, también con otra espectacular progresión. En cuanto a la categoría de féminas, Begoña Govea se situó en la primera posición de la distancia, seguida de Elena Hernández (CD Isla Baja Trail Masca) y Hermi Cubas.

Por lo que respecta a la distancia de 20 km, doblete del Jaira Trail con la victoria de Carlos Carballo y la segunda plaza del corredor de Agulo Sandro Escuela. La tercera posición fue a parar a manos de Francisco Antonio Morales Darias. En cuanto a las féminas, la primera posición de esta distancia correspondió a Lumila Cañete (2.38:35) seguida de la corredora del 7Raid Davinia Luis Hernández (2.41:30) y Natalia Morales (Jaira Trail) con 2.59:24.

La distancia de 13 km registró la victoria del runner local Carlos Hernández (Jaira Trail) con un tiempo de 1.15:48, seguido muy de cerca por Raúl Díaz (CD Vallivana) mientras que la tercera posición correspondió a Pedri Miranda (1.29:49). Raquel Rodríguez (Punta Brava Runners) se adjudicó la victoria en esta distancia seguida de Uxia Duyos (Laurisilva) y Desiré Cordoba.