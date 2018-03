Canarias hace historia metiendo a sus dos selecciones en semifinales

Día histórico para el baloncesto base isleño. Canarias logró meter este lunes a sus dos selecciones en las semifinales del Campeonato de España minibasket que se está celebrando en San Fernando (Cádiz) gracias a sus respectivos triunfos contra los combinados de la Comunidad Valenciana. Se trata de la primera vez en los últimos 28 años que el basket del Archipiélago luchará, tanto en masculino como en femenino, por las medallas en la categoría más pequeña de formación. La última ocasión que ello ocurrió fue en la temporada 89/90. Esta vez, su adversario, en ambos casos, será Andalucía. Cataluña y Madrid protagonizarán las otras dos semis.

Quien más sufrió para colarse en la penúltima ronda fue el combinado femenino, que tras ceder a primera hora frente a Cataluña (70-92) doblegó in extremis a Valencia por 81-83. Las de Esteban Cabrera fueron a remolque desde el inicio, con rentas de su rival por encima de los 10 puntos (40-29 al descanso), pero nunca se vinieron abajo y con una gran remontada le dieron la vuelta al marcador en los instantes finales. Este martes (18:30 horas) las isleñas se las verán con Andalucía, que ganó los cuatro partidos de su grupo.

Antes, a mediodía, los chicos hicieron buenos los pronósticos y también lograron ganar a Valencia (90-69) para certificar su segundo puesto en el Grupo A. Los de Edu Trujillo salieron en tromba y ya mandaban por 15 puntos tras el primer periodo (22-7), unas renta que rozó los 20 al descanso (48-29). Los levantinos reaccionaron después del intermedio y llegaron a situarse a solo dos puntos en el cuarto parcial. Ahí Canarias no perdió los nervios y llegó con ventaja de ocho tantos a los últimos minutos (64-56) antes de un 26-13 final con el que certificó su triunfo. Este martes el combinado isleño, que defiende el título logrado el año pasado, se las verá (14:30) con Andalucía, que como en el caso de las féminas, todavía no conoce la derrota.