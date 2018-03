Ayoze Pérez y Sonia Prieto, más rápidos que la 'hora del planeta'

Ayoze Pérez y Sonia Prieto fueron los ganadores de la edición de 2018 de la Carrera Nocturna 8KM Vitaldent Tenerife. Los dos atletas exhibieron su buen estado de forma en la villa norteña donde se celebró un evento que contó con una magnífica acogida entre participantes y público asistente.

Garachico apagó sus luces coincidiendo con la Hora del Planeta y celebró una prueba que ha ganado, año tras año, el reconocimiento deportivo y social para apuntalarse entre las preferidas de los corredores. Cuatrocientos fueron los deportistas que tomaron la salida y encararon las duras rampas de la villa norteña en la primera vuelta donde ya Ayoze Pérez, que no arrancó en la primera línea, tomó el mando de las operaciones mientras que Sonia Prieto también se destacaba entre las féminas. El deportista güimarero, que prepara a conciencia su participación en Berlín, mostró su estado de forma en una primera vuelta donde cubrió el recorrido en un visto y no visto. Pérez tardó 13 minutos y 25 segundos en pasar por meta para volver a afrontar de nuevo el mismo circuito. Por detrás José Antonio García y Enrique Delgado empezaban su batalla por el segundo puesto mientras que detrás de Sonia Prieto venían Lorena Fanjul y Vanessa Méndez con el mismo propósito, luchar por la segunda plaza del cajón final.

Los aficionados, que habían disfrutado de una jornada completa de ocio y actividades entre las que se celebró una carrera para los más jóvenes, fueron agolpándose de nuevo en los alrededores de la línea de meta para ver entrar a Ayoze Pérez como ganador de una prueba en la que había sido segundo en 2017. El del Trivalle paró el crono en 27 minutos y 3 segundos, por delante de su compañero de equipo José Antonio García, segundo (28.38) y Enrique Delgado (28.51). Sonia Prieto también llegó en solitario a la meta como primera clasificada con un tiempo de 33.43 mientras que Lorena Fanjul (35.10) ganó su pleito deportivo a Vanessa Méndez (35.33).

"Salimos muy rápido y en la subida empecé a encontrarme mucho mejor y a subir el ritmo", dijo el vencedor de la carrera, que explicó que "en la segunda vuelta intenté mantener un poco el ritmo, quería hacer un buen tiempo, por ahí por los 27 minutos y me he acercado bastante, me encontré muy bien, estoy entrenando bien para Berlín y como siempre, para mí, es un placer correr aquí en estos eventos, con un gran ambiente y voy a seguir viniendo siempre que pueda". Mientras, para Sonia Prieto la carrera fue "muy bonita, me gustó mucho correr de noche, con los frontales, fue todo muy ameno y una experiencia distinta. El circuito era muy exigente por esa cuesta de la zona de San Pedro, pero cada uno la sube a su ritmo intentando finalizar lo mejor posible".