Un partido con 'efecto aspirina'

Sin desmerecer al Lorca, equipo que ya tuteó al Tenerife en la primera vuelta, es el cuadro murciano probablemente el mejor analgésico posible tras una semana difícil. El representativo cayó en Soria (2-0) y en Los Pajaritos se esfumaron buena parte de las esperanzas de jugar los play off. No solo por el resultado, también por el desarrollo del resto de la jornada, por el average perdido ante un rival directo y porque ya probablemente 63 puntos -los que sí valieron el año pasado- no basten para jugar la promoción.

Sea como fuere, una victoria en el duelo de hoy (Heliodoro, 19:00 horas) valdría para recuperar el pulso y retomar las buenas sensaciones. Llega el peor visitante de toda la competición -ha encajado 33 goles a domicilio y ha ganado solo una vez fuera de Lorca- y al mismo tiempo el penúltimo clasificado. Con sus ruinosos guarismos actuales y el ineficaz efecto del cambio de entrenador, el rival del Tenerife aparenta estar desahuciado cuando aún faltan 11 jornadas.

Si bien con Curro Torres el equipo era competitivo y se pasó varias semanas fuera de peligro, ahora con Fabri el diagnóstico es casi de encefalograma plano. Es difícil entender su permanencia en el banquillo, pero el desgobierno que impera en la entidad lorquina le sostendrá tal vez hasta el final. Dicho todo lo cual, justamente el principal peligro sea la falta de presión en un rival que se sabe condenado. Y en el Tenerife, la gran amenaza es la propia autosuficiencia. Relajarse sería un error garrafal y así lo dejó entrever Etxeberria en sus últimas declaraciones.

Tras el experimento de Soria, donde Bryan jugó acostado al perfil derecho, todo apunta a que el cuadro técnico recuperará su once de gala y la formación que mejor le ha funcionado. Sin Villar (aún fuera de combate) y con Aitor Sanz todavía entre algodones, todo apunta al regreso de Carlos Ruiz y Alberto al once inicial. Más dudas hay en el costado de Suso, donde podría jugar el capitán -como en el anterior partido en casa- o tal vez sigan los experimentos. Jugar con Luis Pérez más adelantado respecto a su posición natural es una opción factible, hasta más probable que rescatarJuan Carlos. Camille y Tayron son bajas casi seguras.

Garantía de goles a partir del relevo en el banquillo, el Tenerife le hizo tres al Lugo y Real Oviedo en casa; y cinco al Córdoba en el partido que abrió esta nueva etapa. Un resultado abultado sería una necesaria aspirina para alimentar el optimismo y afrontar las últimas diez jornadas de la competición. Ahora bien, como hoy hay varios duelos directos no es probable que ganar valga para recortar distancias. Pase lo que pase, el ansiado play off seguirá todavía lejos.