Victoria o indiferencia

Recuperar sensaciones y mantenerse vivos en la lucha por el play off. Esa es la pretensión del Iberostar Tenerife para esta noche en su duelo contra el Divina Seguros Joventut, actual colista de la Liga Endesa y que visita la Isla en medio de una crisis institucional y deportiva, con 12 derrotas seguidas. El escenario, lejos de relajaciones y complacencias con los verdinegros, parece propicio para que los de Fotis Katsikaris se reencuentren a sí mismos después de varios partidos en los que han generado no pocas dudas, tanto por sus prestaciones defensivas como por su ataque nada fluido. Una ligada con la otra. Primero la ofensiva y a continuación el arrojo atrás; como se prefiera. Casi irreconocibles por momentos, el bache post-ventana FIBA ha derivado en una dolorosa derrota contra el Andorra y en la inesperada eliminación de la Basketball Champions League a manos del UCAM Murcia. Por todo ello, hoy no pueden fallar los laguneros.

El no sumar hoy la victoria contra la Penya, y pese a que todavía restarían otras diez jornadas por delante, supondría para los aurinegros un empujón casi definitivo hacia la indiferencia. Y es que si bien la diferencia con la octava plaza seguirá siendo de dos victorias (debido al duelo entre el Gran Canaria y el Andorra) el calendario que le queda por delante a los isleños es de traca, con solo cuatro balas más en el Santiago Martín y salidas (un total de seis) a canchas tan complicadas como la del Baskonia, Gran Canaria y Unicaja. Pero sobre todo, otro tropiezo de esos que no está en el guión minaría enormemente la moral de los de Katsikaris, cuya principal preocupación ahora es recuperar el DNI de los suyos, tanto a nivel colectivo como individual.

En la parcela global técnico y jugadores coinciden que los cimientos para la reconstrucción empiezan con una mejora en defensa, no tanto en números, sino en sensaciones. Un paso al frente que ya se atisbó por momento el domingo pasado en Valencia, pero que solo fue esporádico. Pero al margen de la solidez detrás, los aurinegros están obligados a recuperar para la causa varios de sus jugadores que, por una razón o por otra, atraviesan un preocupante bache en su juego. Es el caso de un Rodrigo San Miguel mermado físicamente, ejemplo casi parecido al de Davin White, mientras que Rosco Allen no termina de dar con la regularidad y eficiencia que se le preveía. Así (con el añadido de que Niang no está contando y Akognon sigue lesionado), el fondo de armario de los canarias queda reducido a la mínima expresión. Y en esa falta de efectivos tiene mucho que ver la particular cruzada que tiene este Iberostar con el tiro de tres puntos, otro de sus caballos de batalla que tuvo su punto álgido en la última jornada con un paupérrimo 2/22. Esta noche los canaristas deben aprovechar, sí o sí, el medirse contra un rival que encaja casi 85 puntos por encuentro. De no hacerlo, Katsikaris y los suyos se exponen a que el final de curso esté rodeado de la más absoluta indiferencia.