Jorge Sáenz cree que le queda "para rato" en el club blanquiazul

Jorge Sáenz.

"Tengo contrato hasta 2020 y si estamos de acuerdo las dos partes tengo claro que seguiré aquí", son las palabras que rubrican que hay "Jorge para rato" en el CD Tenerife. Así lo manifestó el propio protagonista en una entrevista concedida al digital eldorsal.com. "El club siempre me ha demostrado confianza, y con este vestuario uno piensa que no puede estar mejor en otro lado que no sea en este equipo", aduce el canterano, quien admite que ha tenido pretendientes. Sin ir más lejos, el Éibar anduvo tras sus pasos durante el pasado verano.

Sáenz reconoce que "en muchos aspectos podría estar mejor y más valorado fuera", pero ha apostado por el Tenerife. Por cierto, "firmaría" la sexta plaza, aunque aspiren a más.