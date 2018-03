El Valle Frontera no quiere sufrir como la pasada campaña

El Valle Frontera no quiere que se repita la incertidumbre que sufrió la pasada campaña para asegurar la permanencia en la última jornada. Un tramo final de temporada épico posibilitó al cuadro herreño continuar en una categoría, en la que espera este año no padecer tantos apuros a lo largo de las últimas siete jornadas que restan para la conclusión del curso.

Los pupilos de William Morales afrontan dos duelos decisivos de cara a sus aspiraciones, el primero de ellos este mismo domingo frente al Cruz Santa. Ya el martes, los de la isla del Meridiano recibirán la visita del Atlético Victoria, que se trasladará, de nuevo, a El Hierro para disputar el partido aplazado, a finales del mes de febrero, por el temporal de lluvias y vientos que afectó al Archipiélago.

El técnico herreño valoró el buen momento por el que atraviesa su equipo, con tan solo una derrota en las últimas siete jornadas: "Hemos encadenado una buena dinámica porque estamos trabajando bien. Competimos en todos los campos con la intención de sacar los partidos adelante. Los chicos están concienciados de que se puede perder, pero cuando salimos al campo y mostramos una buena imagen los resultados suelen acompañar. Queremos continuar por la buena senda y no sufrir en este tramo decisivo de la liga".

William Morales habló de las opciones de permanencia del Valle Frontera: "Creo que hay tres conjuntos que tienen muy difícil salir de esa zona baja de la tabla. Por lo tanto, lucharemos por evitar la última plaza del descenso frente a varios equipos que también se encuentran en nuestra misma pelea. La continuidad en la Preferente no será fácil para ninguna de las muchas entidades implicadas. No nos podemos dormir porque si no nos tocará volver a sufrir como en la última temporada y esa no es la intención".

Cuestionado por el valioso punto logrado en La Florida, el preparador de la isla del Meridiano manifestó que "tuvimos un enfrentamiento igualado. Los orotavenses se adelantaron en el marcador con una pena máxima, pero nos repusimos para lograr un empate lejos de nuestro feudo. Logramos un resultado positivo frente a un rival que no debe sufrir en esta parte final de la campaña. Ahora toca hacer valer el punto logrando, consiguiendo la victoria frente a un adversario que no nos pondrá las cosas nada fáciles como es el Cruz Santa".

Respecto al partido de este domingo frente al primer equipo de La Suerte, el entrenador herreño argumentó que "afrontamos un duelo complicado frente a un Cruz Santa al que ya conseguimos vencer en el recinto realejero. Los conjuntos de la zona alta de la tabla se nos están dando bastante bien. Para el choque, contaremos con todos nuestros efectivos, con la duda del atacante Oscar. Tenemos que aprovechar nuestras bazas para asegurarnos el décimo triunfo del curso. Solo le pido a los chicos que compitan hasta el final por nuestro club".

Por último, Morales resaltó lo que supone para la Isla contar con un equipo en la Preferente: "En El Hierro se vive con pasión el fútbol. Hay muchos jugadores que vienen fuerte desde abajo, como es el caso de los componentes de los equipos juveniles del Concepción y el Barrio. Necesitamos el apoyo de la afición herreña para alcanzar el objetivo de la permanencia. Con su aliento, todo será más fácil".