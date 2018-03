Ruiz y Alberto, con todas las papeletas para volver al once

Carlos Ruiz y Alberto, bajas en el partido que el CD Tenerife disputó en Soria, cuentan con serias opciones de regresar al once inicial este domingo. Estos dos futbolistas, que no pudieron ser alineados en el choque ante Numancia por acumulación de tarjetas, volverían al equipo titular por lo que se pudo ver ayer en el entrenamiento. Joseba Etxeberria ensayó con ambos en sus respectivos puestos habituales, dentro de un mismo equipo defensivo, que se encargó de contener al cuarteto de atacantes que también tenía visos de ser el que pueda utilizar de partida en el duelo ante el Lorca. Por las pistas que ofreció el técnico vasco, el once podría estar formado por Dani, Luis Pérez, Aveldaño, Ruiz, Camille, Alberto, Milla, Suso, Mula, Casadesús y Longo. Jorge, Vitolo y Bryan Acosta serían los sacrificados.