Joseba Etxeberria ha dejado claro en diferentes ocasiones que para él los entrenamientos son cruciales en la vida de un equipo de fútbol. No hay más que verle cómo achucha a sus hombres en cada sesión preparatoria. No da lugar a la relajación y no duda en deterner el trabajo, si estima que sus jugadores no se están aplicando con la intensidad necesaria, para reunirlos y recordarles la actitud que quiere de ellos.