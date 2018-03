Katsikaris: "El objetivo ahora es recuperar nuestro juego"

Afianzar la esencia para volver a recuperar su identidad. Eso es lo único que a día de hoy parece preocuparle a Fotis Katsikaris, técnico del Iberostar Tenerife, y sabedor de que su equipo no atraviesa por su mejor momento del curso. Pensar en play off de la Liga Endesa, apunta el griego, sería "un error". "El objetivo ahora mismo es recuperar nuestro juego. Sería un error hacer cálculos porque la liga este año, en la zona alta, es diferente a las anteriores, ya que los equipos de Euroliga se han dejado varios partidos; y además tenemos dos conjuntos como el Fuenlabrada y el Andorra, que son muy sólidos, con mucho carácter y físico", argumentó el ateniense sobre lo caro que se ha puesto ser octavo.

"No podemos pensar en cuántas victorias nos hacen falta para el play off, sino que hay que gestionar día a día nuestro trabajo, recuperar gente y nuestro juego", afirmó Katsikaris, para el que hay que "preocuparse solo del partido que está delante". "Debemos hacer el mejor trabajo posible sin tener en la cabeza lo que necesitamos, o cuál es el calendario de cada uno. Eso nos perjudicaría. Tenemos que mejorar y luego competir los 40 minutos", añadió. Cuestionado sobre el momento anímico de los suyos, Fotis expresó que la plantilla "está bien", aunque no escondió ciertos matices. "Seguro que no estamos en el mejor momento pero no nos queda otra que recuperar nuestro ánimo y nuestro juego, y seguir adelante", expresó como única vía de escapatoria que ya debe ponerse en práctica mañana con la visita del Joventut, colista. "Tenemos un partido complicado porque ellos se está jugando la vida para salvarse y en los últimos encuentros lo están haciendo bien; no sacan resultados pero tienen muy buena actitud en defensa", dijo.