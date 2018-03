Joseba Etxeberria: "Tenemos que potenciar nuestras virtudes"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, ha señalado durante la rueda de prensa previa al partido contra el Lorca de este domingo, que el club blanquiazul necesita estar preparado para adaptarse al partido. "A nivel de números no está bien, pero se ha puesto por delante muchas veces. No nos fiamos de la clasificación. Estamos alerta porque venimos de perder. El otro día las sensaciones no fueron buenas. El Lorca FC es un equipo ordenado y te puede hacer peligro a la espalda", ha señalado Etxeberria.

En lo que se refiere a los lesionados, el técnico ha indicado que Aitor Sanz "estaba mejor estos días", pero durante el entrenamiento del viernes tuvo malas sensaciones, por lo que decidieron parar. Camille, por su parte, aunque notó molestias, siguió entrenándose, y Montañés ya gha recibido. "Tiene que seguir acumulando minutos de entrenamiento. Solo le queda coger la forma, será cuestión de tiempo", afirmó.

El entrenador blanquiazul opina que en casa el equipo está fluido con el balón y la circulación, "uera nos cuesta, y hay que mejorar para ser todavía más competitivos". "Tenemos que potenciar nuestras virtudes y corregir errores. Es lo que nos está costando más", agregó.

"La derrota hace que tengamos más ganas de que llegue el partido del Lorca FC para intentar terminar la jornada con 46 puntos. No vengo a dar un discurso ni hacer trampas al solitario. No sabemos los puntos que harán falta, vamos a ir a por la próxima victoria", aseguró refiriéndose al partido de este domingo.

En cuanto a la plantilla, Etxeberria opina que el potencial que tiene es muy bueno en todas las posiciones. En este sentido, ha pedido a los jugadores que le pongan difícil hacer un once, una convocatoria. "Sé que a nadie le gusta estar fuera", puntualizó.