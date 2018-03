El Tenerife apurará sus opciones frente a los rivales directos

A falta de once jornadas para la conclusión de la fase regular del campeonato liguero se antoja irremediable hacer cuentas y conjeturas con el fin de determinar las opciones que le quedan aún al CD Tenerife para poder alcanzar su objetivo. El reto que se le presenta por delante al representativo es harto complicado pero ni mucho menos imposible. Cualquier gol anotado o encajado puede ser decisivo al final y ni qué decir los duelos particulares entre rivales directos.

Por ello, no solo le vale a los de Joseba Etxeberria con ganar, a saber, siete encuentros como mínimo para poder aspirar a apoderarse con una de las seis primeras plazas sino que además debe echar el resto en sus enfrentamientos con los equipos que están por encima en la clasificación para lograr el average particular a su favor. De momento, son tres los equipos a los que ya no podrá superar en ese sentido. Y esos son Granada, Valladolid y Numancia. Andaluces, pucelanos y sorianos empataron en sus visitas a la Isla, mientras que todos ellos se impusieron al Tenerife en sus respectivos feudos.

En cambio, el cuadro insular ya ha garantizado su mejor clasificación en caso de empatar a puntos al final con Oviedo y Lugo. Con el Zaragoza ya ha librado los dos enfrentamientos, con un triunfo casero para cada uno de ellos. Además, en la actualidad se encuentran empatados en la diferencia de goles. Al Tenerife le queda por disputar su segundo envite con Osasuna, Huesca, Rayo, Sporting y Cádiz.