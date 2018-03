El Primer Torneo Ciudad de Tacoronte avanza a buen ritmo

Avanzan los preparativos del primer Torneo eSport Ciudad de Tacoronte, que se celebrará el próximo 8 de abril, a partir de las 16:00 horas, en el Auditorio Capitol. Una iniciativa pionera en Canarias y en España -no hay noticias de que hasta la fecha se haya celebrado ningún torneo municipal de deportes electrónicos-, en la que se está volcando el área de Deportes, que dirige el alcalde, Álvaro Dávila, y la concejalía de Innovación, responsabilidad de Honorio Marichal. En este sentido, ambos políticos se han reunido con Javier González, gerente de la empresa INC Gaming Center, colaboradora en la organización del torneo, y con Chiqui Martín, de la empresa Acústica Canarias, para concretar los detalles de la producción técnica, visual y sonora del evento, que combinará el deporte electrónico con un gran espectáculo de luz y sonido.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte, en colaboración con la empresa INC Gaming Center, promueve este "Torneo eSport Ciudad de Tacoronte", donde se jugará a League of Legends (LOL). Además, habrá varios stand de robótica, realidad virtual y tecnología informática en el hall del Auditorio Municipal. Toni Torres y Bruno Boeri serán los casters -comentaristas- del torneo, con la responsabilidad de hacer accesible al público el desarrollo de las partidas y la pasión de los jugadores. Ambos tienen una amplia experiencia, ya que han sido los casters del torneo League of Legends de la Tenerife Lan Party (TLP) Tenerife 2017. Sin duda, la ciudadanía tacorontera en general, y la juventud en particular, podrá disfrutar de un evento pionero en el mundo de los deportes electrónicos.