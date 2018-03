Vázquez nota "ansiedad" en los tiradores del Iberostar Tenerife

Fran Vázquez es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla del Iberostar Tenerife, además de ser un un hombre reflexivo y analítico. Por todo ello, se presenta como uno de los jugadores aurinegros más autorizados para hablar del estado actual de su equipo, que ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros oficiales. Pese a esto, el pívot gallego asegura que él y sus compañeros no desesperan y que menos aún arrojan la toalla. Eso sí, considera que deben mejorar en algunos aspectos y ahuyentar la ansiedad que padecen, especialmente, los tiradores del conjunto insular.

"No estamos preocupados, forma parte del juego. Nos gustaría que las cosas fueran mejor pero hemos tenido otros baches al principio de la temporada y los hemos superado buscando soluciones", comenta. "No hay que tirar tanto de fuera", prosigue, "y si intentas tres triples y no entran, debemos buscar otras opciones, una asistencia o buscar otra situación más rentable". Tiene claro que el problema radica en "la ansiedad". Y explica que "muchas veces se quiere remontar tan rápido que se hacen tiros que no tocan". "Hay que buscar otros lanzamientos más calmados y acciones de buen pase. Queremos ir tan rápido que en vez de hacerlo bien lo hacemos peor. Eso lo tenemos que evaluar, mejorar y ponerlo en práctica porque lo que sirven son los hechos", apunta.

Llama la atención sobre el hecho de que son "humanos y se puede fallar". "Cuando las metemos somos dioses y cuando las erramos, los primeros fastidiados somos nosotros", precisa. Recomienda que "no hay que venirse abajo" en los partidos, al tiempo que asume que "con el trabajo de aquí al final se va a conseguir". "Estamos metidos y bien pero necesitamos más paciencia, tranquilidad y cuando las cosas van mal mirar al jugador de al lado", reitera.

Para él, todo es "cuestión de confianza, como el goleador en el fútbol". Y puso el ejemplo de que su compañero Vasileiadis "estuvo a un nivel increíble y ahora no tanto pero son baches, el momento llegará". "Estoy tranquilo por mis compañeros porque más temprano que tarde aparecerán y van a coger esa confianza que necesitan", agregó.

Después de confesar que los primeros días después de la eliminación de la Basketball Champions League fueron "complicados", recordó que "queda mucho por delante y todos los partidos van a ser finales para poder entrar en el play off". "Estamos a dos victorias y no es mucho, pero debemos ganar los de casa. Son once finales para nosotros y vamos a ir a muerte en todas", añadió. De lo que sí está convencido es de que "aún hay opciones". Y asegura que el Iberostar Tenerife "está con muchas ganas de conseguir este último capítulo de la temporada que queda". También, por último, esgrimió, sin justificarse, como adversidades, las lesiones que han padecido sus compañeros.