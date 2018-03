Sergio Rodríguez recibirá con "gran orgullo" el Premio Canarias

Sergio Rodríguez valoró ayer el hecho de habérsele concedido el Premio Canarias de los Deportes. El jugador del CSKA de Moscú confesó que "es un orgullo tremendo" para él recibir este galardón, en especial porque le llega desde su tierra. "Tengo mucha gente de mi entorno en las Islas y, a pesar de la lejanía, como cada día es más fácil por las tecnologías, estoy conectado permanentemente a ellos. En Canarias es donde me siento más en conexión con lo que yo soy y además allí estoy rodeado de gente a la que quiero mucho", comentó el internacional español.

Su gran consideración del premio que se le ha otorgado la argumenta con que "es el reconocimiento a una trayectoria". "Significa que me estoy haciendo mayor, pero disfruto del baloncesto como cuando salí de Tenerife hace 17 años", apuntó el 'Chacho' en entrevistas concedidas a RNE y la SER.

De su periplo en el CSKA, comentó que está "muy contento de estar viviendo esta experiencia en una gran organización y muy adaptado a Rusia". "En este momento de mi vida, lo más importante para mí es que se adaptaran bien mi mujer y mi hija. Yo sabía que jugando a baloncesto en un club así, iba a estar bien. Afortunadamente, los tres hemos llevado muy bien el comienzo de esta nueva etapa aquí", dijo también. "Los meses de noviembre y diciembre fueron los más duros pero luego ha ido todo genial. Intento siempre sacar la parte positiva de cada situación en la que me encuentro. Y está claro que esta nueva experiencia nos ayudará en el futuro a sobrellevar otras situaciones similares", añadió.

"Estoy muy orgulloso de la carrera profesional que he tenido, consiguiendo objetivos y cumpliendo sueños, pero también lo estoy en lo personal. He vivido en ciudades diferentes y he podido sacar lo mejor de cada lugar en el que he estado. Y son experiencias fuertes y enriquecedoras tanto para mí como para mi mujer e hija", agregó.

Sobre su futuro, subrayó que prefiere "disfrutar el momento". "Llevo muchos años jugando y las cosas pasan muy rápido. Creo que lo importante es ir saboreando cada instante y dar siempre el máximo para conseguir objetivos", adujo. "El Mundial, las medallas olímpicas, los títulos con el Real Madrid... Tengo el dilema de que no sé con cuál de todos estos logros me quedaría si tuviera que elegir solo uno", sostuvo. "Lo más importante es ser consciente de que es muy difícil conseguirlos", significó. Eso sí, admite que se sigue "divirtiendo como el primer día". "Tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta", resaltó.

Reveló que sigue el baloncesto nacional desde Rusia, en especial a los equipos canarios, de los que comentó que "han dado un gran nivel, tanto en Europa, pese a que los eliminaran ya, como tambien en la Copa del Rey", y ahora espera "lo mejor de ellos en el final de temporada". Del mismo modo, habló de las posibilidades que le ve a su equipo, el CSKA Moscú, en la Euroliga: "Si trabajamos bien en el play off y logramos meternos en la Final Four, lo intentaremos. Somos favoritos pero hay otros equipos más que también están fuertes, como el Real Madrid. Del club al que perteneció hasta el curso pasado, Sergio Rodríguez señaló que "ha tenido un mes complicado con las lesiones pero tiene mucho talente y es un rival a temer".