El momento dulce de Alberto Jiménez

Alberto Jiménez está viviendo probablemente su mejor momento como blanquiazul. De hecho, este miércoles recibió el premio Mahou Cinco Estrellas, destinado al mejor jugador de su equipo en el mes de febrero. Que el CD Tenerife lo echara de menos en Soria este pasado domingo es también muy revelador. Desde que Joseba Etxeberria aterrizara en el conjunto chicharrero, el centrocampista majorero se ha convertido en un jugador imprescindible en sus alineaciones, si bien él simplemente se ve como uno más. Este miércoles se mostraba "muy contento por el apoyo" de los seguidores, los responsables de que Alberto haya obtenido este galardón. Un reconocimiento que significa para él "que se están haciendo las cosas bien" y un síntoma de que la afición confía tanto en el equipo como en él, lo cual, dice, "se agradece".

Le reconforta que su esfuerzo y trabajo sea recompensado con la titularidad porque, como él mismo apunta, "uno entrena para poder estar en el once y ayudar al equipo". "Ahora estamos en una buena dinámica y francamente estoy contento por esa parte", admitió. Eso sí, no está de acuerdo con la etiqueta de indiscutible que muchos, a tenor de su excepcional rendimiento en sus partidos más recientes, le cuelgan en la actualidad. Y lo argumenta declarando que "aquí no hay nadie fijo, ya que hay que ganárselo cada día". "Al final el que toma las decisiones es el míster y lo que tenemos que hacer nosotros es estar lo mejor posible para cuando nos toque jugar", completó el futbolista de La Oliva.

Sin dejar de reconocer que se encuentra en un gran estado de forma, Alberto recuerda que también el año pasado tuvo "buenos momentos". Eso sí, no se conforma y quiere "seguir mejorando" y potenciando lo que tiene, al tiempo que confiesa que con los partidos que va jugando, cada vez se encuentra "mejor". "Cada entrenador elige a sus jugadores, me ha tocado a mí entrar estas semanas, el equipo está ganando y esperemos que siga así. Pero si se decanta por otros compañeros, mi deseo es que lo hagan bien", indicó.

Tampoco esconde que la llegada al banquillo del Tenerife de Joseba Etxeberria le ha venido bien. "Es verdad que desde el primer momento me he sentido a gusto con él y esa confianza al final también se refleja en el campo", señala al respecto. Y expresa qué es lo que cree que el técnico vasco ha valorado de su juego: "En cada partido, siempre lo doy todo, me vacío dentro del campo, intento hacer jugar al equipo y robar, que es lo que se me da bien, apretar arriba, lo que quiere el míster. Y por eso ha estado apostando por mí". Eso sí, es plenamente consciente de que "no hay que relajarse, estamos en dinámica buena y también hay otros compañeros que lo están haciendo bien".

Después de confesar que lo pasó "mal" viendo la derrota del Tenerife en Soria por la tele, dejó entrever que no quiere pensar en más allá de la jornada que le toca jugar a su equipo. "Vamos a ir partido a partido, ahora toca uno en casa y hay que dejar los puntos aquí. Al final de la liga veremos dónde estamos", expuso, antes de mencionar que "ni mucho menos hay que relajarse ante el Lorca este domingo".

Compenetrado con Luis Milla

Alberto Jiménez aseguró ayer que se encuentra cómodo jugando al lado de los compañeros que su entrenador ha alineado a su lado en el centro del campo del CD Tenerife. En el doble pivote comparte trabajo con Luis Milla, del que destacó que es "un chico que aprieta mucho y juega bien", lo que hace que se sienta "muy a gusto" jugando junto a él.

De igual manera, alabó el trabajo que hacen otros futbolistas que normalmente se sitúan delante de él, como Bryan Acosta. "Al final cuando tienes a un jugador delante que te ayuda a cerrar espacios siempre se agradece y creo que tanto Bryan como Casadesús están haciéndolo bien ahí y por esa parte no tenemos problemas", comentó al respecto un Alberto Jiménez que se está convirtiendo en un jugador vital en el centro del campo del conjunto blanquiazul.