Tres tinerfeños buscarán medalla en Rumanía

Los tinerfeños Andrés Mata, Sheila Ramos y Atenery Hernández participarán en el Europeo de Halterofilia. Lydia Valentín y Josué Brachi lideran el equipo español "con más opciones de medalla" de la historia en el Campeonato de Europa de Rumanía, que se disputa del 26 de marzo al 1 de abril en Bucarest, según afirmaron en la presentación oficial en el Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de viajar a la capital rumana.

Al acto de despedida del equipo, presidido por el presidente del CSD, José Ramón Lete, acudieron el secretario general de la Federación Española de Halterofilia (FEH), Mariano Lucas, el seleccionador nacional, Matías Fernández, la capitana Lydia Valentín, Josué Brachi, Andrés Mata, diploma olímpico en Londres y Río y el resto de componentes de la selección nacional.

Valentín buscará su cuarto título continental, tras los logrados en 2014, 2015 y el pasado año en Split (Croacia), y el número uno mundial y Campeonato del Mundo en Anaheim (Estados Unidos) que redondeó un 2017 dorado. De lograrlo, superaría a la valenciana Estefanía Juan, oro en 1997, 2006 y 2007.

"Me he estado preparando muy duro. Vamos con muchas ganas y un buen equipo en chicas, donde todas tienen opciones de medalla, y en chicos. Hace años esto era inviable. Vamos con muchas ganas. Me voy a centrar en hacer mis marcas; la competición es consecuencia del trabajo. Ojalá me convierta en la que tiene más títulos en España", recalcó la halterófila de Ponferrada.

Por su parte, Brachi declaró que no le "preocupa" ser el primer español en lograr el título continental. "Voy a darlo todo para seguir los pasos de Lydia y ser campeón de Europa. Haré lo que haga falta para estar arriba, algunas tablas ya tengo", indicó el bronce en arrancada en el Mundial y subcampeón de Europa en Total Olímpico.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, confía en que se superen las 6 medallas de Split'17. "Esto es entrenar, y de manera limpia, como dice Lydia. El 2017 ha sido un gran año para ella, y ahora tenemos que darle el oro de Londres. Por la forma de entender el deporte y la vida, es un modelo y esperemos que nos traiga muchos éxitos al deporte español", declaró.

El equipo español estará formado por cuatro mujeres -Atenery Hernández (hasta 53 kilos), Irene Martínez (hasta 63 kilos), Sheila Ramos (hasta 69 kilos) y Lydia Valentín (hasta 75 kilos) - y seis hombres -Josué Brachi (hasta 56 kilos), David Sánchez (hasta 69 kilos), Andrés Mata (hasta 77 kilos), Alejandro González (hasta 77 kilos), Alberto Fernández (hasta 85 kilos) y Manuel Sánchez (hasta 94 kilos). Causará baja, por problemas en una de sus rodillas, Marcos Ruiz, plusmarquista nacional en Total Olímpico. "Vine recuperado del Mundial y no me he recuperado del todo. Prefiero dejar pasar el Europeo y volver a entrenar a gusto", confesó el de Molins de Rei, cuya próxima meta serán los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

La clave para lograr un resultado que puede ser histórico para la halterofilia española no tiene secretos. "¿El secreto? No hay secreto. O entrenas o no entrenas. Si entrenas estás aquí, y si no, te quedas en casa", apuntó el seleccionador Matías Fernández.