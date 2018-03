Santis: "La gente ya habla del mayor robo de la historia del rugby"

El seleccionador español de rugby, Santiago Santos, declaró que el arbitraje del colegiado rumano Vlad Iordachescu en el Bélgica-España (18-10) de este domingo fue "tendencioso" y ha afirmado que "se ha extendido con campañas de indignación a nivel mundial que lo están calificando como el mayor robo de la historia del rugby", que obliga a España a jugarse el pase al Mundial en la repesca.

"Fue (un arbitraje) tendencioso. Sí fue para tanto y es normal que la Federación lo sienta así. Es una ola que se ha extendido con campañas de indignación en Australia (doble campeona mundial) y más a nivel mundial, que lo están calificando como el mayor robo de la historia", manifestó a Zona Mixta del canal 24 Horas de TVE. Santos resaltó el caso de la noticia del partido en The New York Times, "que nunca pone nada de rugby". "Ha trascendido en todo el mundo. El New York Times' que nunca pone nada de rugby, ha dado esta noticia. Las conclusiones de todo esto no sé dónde llegarán, pero es complicado que se repita el partido, aunque no lo descarto", puntualizó.

"Confío en la honestidad de Rugby Europe y también estoy seguro que World Rugby va a investigar todo lo que ha ocurrido hasta el fondo. Siempre busca el juego limpio y querrá que esto quede aclarado", manifestó el seleccionador español de rugby.