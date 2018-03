El Juventud Laguna reacciona con firmeza ante la violencia

El Juventud Laguna reaccionó a la manifestación de violencia que se produjo en la mañana del pasado domingo en el transcurso del partido de Prebenjamines Juventud Laguna-San Andrés en el que el padre de uno de los niños del conjunto lagunero y el entrenador de ese mismo equipo llegaron a las manos. El conjunto lagunero hizo público el siguiente comunicado en el que aclara que " toma la decisión de no permitir que este padre acceda a los encuentros a celebrar por nuestro club y dar la baja federativa del niño en la entidad (demandada por su padre). También "desvincular al entrenador de sus funciones en el Club". El cuadro lagunero aclara que "Los partícipes de este juego son los niños y no entendemos que se les haga sufrir y pasar malos ratos por adultos que buscan solo y únicamente el protagonismo de su hijo. Además, queremos manifestar que este padre no representa para nada el sentir y la imagen de la gran familia que forma el CF Juventud Laguna".

Además, el concejal de Deportes, Agustín Hernández, expresa que "hay que prevenir y poner fin a este tipo de actuaciones vergonzosas en los campos de fútbol y cualquier espacio deportivo; no es de recibo que se actúe de manera violenta, y mucho menos delante de menores, por estar en desacuerdo con una decisión deportiva. Es un hecho totalmente reprobable". Por ello, el OAD lagunero anunció que aplicará con el máximo rigor el reglamento municipal de instalaciones deportivas y la legislación contra la violencia en el deporte.