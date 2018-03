El grupo de Katsikaris reinicia hoy el trabajo a puerta cerrada

La primera plantilla del Iberostar Tenerife tenía prevista en la tarde de ayer su llegada a la Isla, tras disputar su encuentro de la vigesimotercera jornada de la Liga Endesa ante el Valencia Basket. Un duelo en el que los aurinegros no pudieron cosechar un nuevo triunfo que le acercara a su objetivo de meterse entre los ocho primeros y poder disputar los play off por el título, como ya hizo el curso pasado. Sin embargo, esta vez los canarios no pudieron repetir su triunfo sobre el cuadro taronja y sucumbieron en La Fonteta por un claro 74-61.

El grupo de Fotis Katsikaris quiere pasar página cuanto antes y comenzará a preparar el choque ante el Divina Seguros Joventut hoy en una sesión programada para el mediodía a puerta cerrada en el Santiago Martín.

El plan de trabajo continuará con un doble turno el miércoles, para luego ejercitarse el jueves al mediodía y llevar a cabo un nuevo doble turno el viernes; antes de la última sesión de tiro, que se celebrará el sábado por la mañana, antes de afrontar esa tarde el encuentro ante el conjunto badalonés. Katsikaris tratará de preparar lo mejor posible un partido que no se le puede escapar a sus hombres si es que quieren seguir aspirando a participar en la postemporada. Y mucho ha de mejorar el Iberostar Tenerife, con relación a sus últimos partidos, para poder superar a su rival en el Santiago Martín.