Los triples condenan al Iberostar

Derrota previsible, pero tropiezo doloroso. El Iberostar Tenerife cayó ayer en su visita la Valencia Basket, un resultado hasta cierto punto esperable frente a un rival que en ACB solo ha cedido en su cancha contra el Real Madrid, pero que deja más connotaciones negativas que positivas para los laguneros. Tras la prematura y triste eliminación en la Basketball Champions League el conjunto de Fotis Katsikaris dio muestras de no haber caído en la descomposición, y hasta por momentos tuteó a uno de los gallitos de la competición.

Pero en el otro lado del cristal la sensación comienza a ser, cuanto menos, preocupante. Por un lado, por las dificultades que en campo ofensivo muestran últimamente los isleños, acabaron apenas por encima de los 60 puntos, una sequía que en buena medida se debe a otro fatídico día en el tiro de tres puntos, con solo dos aciertos sobre 22 intentos, y tras haber errado sus 13 primeros lanzamientos. Aún así, cuando Tobey acabó con la racha parecía quedar tiempo (45-40, 28'), pero a partir ahí los laguneros volvieron a su particular cruzada con el perímetro, todo lo contrario que su rival (4/6). La derrota, cuarta de los últimos seis encuentros, complica sobremanera el objetivo de los canaristas de meterse en play off. Por sus reveses y por los resultados positivos de los otros aspirantes del pelotón intermedio.

No pareció importarle a los laguneros irse al toma y daca de entrada con su oponente gracias a una buena circulación de balón. Eso sí, en el bando local la aportación llegaba desde más allá del 6,75, bien con tiros liberados, tras rebote ofensivo, e incluso sacando tajada de los bloqueos, como el aprovechado por Rafa Martínez yéndose de White. Así, los de Vidorreta se dispararon hasta un 4/5 que le dio el primer colchón del choque (14-8). Con Ponitka bien tapado por Abalde, casi la única vía de anotación canarista se fundamentaba en los tiros a media distancia de sus interiores, escasa aportación cuando en el otro lado varios despistes y desajustes defensivos daban gran libertad de movimientos a los taronjas (25-14, 10').

Entendió el cuadro lagunero que o apretaba los dientes atrás o aquello podía acabar en una sangría mientras seguía desperdiciando tiros exteriores. Y así lo hizo. Agarrados delante en la calidad individual de Ponitka, los aurinegros fueron más intensos en defensa y trataron de dominar su rebote, lo que redujo sobremanera la producción del Valencia. Al contrario que el pasado miércoles, a los de Katsikaris no les importó gastar faltas para evitar acciones sencillas del rival, un camino que hizo que los locales apenas sumaran una canasta en juego tras más de ocho minutos de cuarto. Los isleños habían recuperado su identidad cerca de su aro, y llegaron a situarse a tres (29-26), pero entre la efectividad taronja en el 4,60 (9/10 al descanso) y la nula producción de los tinerfeños desde el arco (0710 tras 20 minutos de juego), la renta volvió a acercarse a la decena (37-27). Solo el 12/18 en tiros de dos mantenía en partido a los de Katsikaris, que no trasladaban a campo ofensivo (juego muy espeso) su actividad defensiva.

A los tinerfeños les costó arranca en el tercer periodo en medio de un baloncesto cada vez más angosto. Con Abromaitis al banco por su tercera falta, en bonus tras apenas cuatro minutos, y con canasta de Martínez tras rebote ofensivo, a Katsikaris no le quedó otra que pedir tiempo muerto (43-31). Solo dos puntos en algo más de cinco minutos era un balance ridículo. Sin noticias de White ni Vasileiadis, el técnico griego apostó por Borg. El sueco se pegó a Green y le dio un punto más de garra a la defensa tinerfeña (forzó varios tiros al límite), lo que permitió a Ponitka desplegar su baloncesto a campo abierto. Al desatasco en ataque se sumó Tobey con un triple (el primero del equipo tras 28 minutos) para el 45-40, y luego dos libres. Dispuso incluso el norteamericano de otro tiro liberado para el 47-45, pero erró y dio aire al Valencia (49-42).

Quedaban 10 minutos y el conjunto isleño estaba en partido, aunque sus pocas opciones las tiró por la borda en apenas tres minutos. Fue el tiempo en el que el Iberostar rubricó su peor día desde el 6,75 con sendos triples errados por Allen, Bassas y Abromaitis, todos ellos liberados y que de entrar hubieran metido el miedo en el cuerpo al Valencia. Un Valencia que no desaprovechó el regalo y sí dio con el equilibrio preciso para hacer que los laguneros hincaran la rodilla. Dentro con un imparable Dubljevic (10 faltas recibidas), haciendo daño en el rebote ofensivo (cuatro), hundiendo a Niang, del que tuvo que tirar Katsikaris para resguardar a sus otros cincos de las personales. Y fuera con el acierto que no tuvo el cuadro canarista gracias a los triples de Sastre, Martínez y Van Rossom (60-48). Quedaban cinco minutos por jugarse, pero ya los aurinegros habían claudicado, al menos por sensaciones y por mucho que tuvieran arrestos para al menos intercambiar canastas. Ni los puntos de San Miguel ni el omnipresente Ponitka pudieron contrarrestar la aportación interior de un conjunto local (69-54) que ya jugaba a placer. Toca pensar en el Joventut, un duelo en el que este Canarias no puede permitirse licencia alguna si no desea que su final de curso transcurra por la más absoluta de las indiferencias.