El Juventud Laguna reacciona con firmeza a la violencia en su Prebenjamín

El Juventud Laguna reaccionó a la manifestación de violencia que se produjo en la mañana del pasado domingo en el transcurso del partido de Prebenjamines Juventud Laguna-San Andrés en el que el padre de uno de los niños del conjunto lagunero y el entrenador de ese mismo equipo llegaron a las manos. El conjunto lagunero hizo público el siguiente comunicado:

"Desde el Juventud Laguna, una vez reunida la Junta Directiva y contrastados los hechos ocurridos en la mañana de ayer durante el encuentro de nuestro Prebenjamín B en el campo de fútbol de Las Chumberas, queremos manifestar nuestra mayor repulsa ante los hechos acontecidos. Todo ello motivado por entender un padre que su hijo tiene que jugar más minutos, faltando al respeto a los demás niños porque aquí, en estas categorías, juegan todos, entrando y saliendo cuantas veces considere oportunas el entrenador y en la medida de los posible repartiendo los minutos entre todos. Es por ello que se toma la decisión de:

1. No permitir que este padre acceda a los encuentros a celebrar por nuestro club y dar la baja federativa del niño en la entidad (demandada por su padre).

2. Desvincular al entrenador de sus funciones en el Club.

Además, aclaramos:

Si el Club y sus entrenadores tratan de educar valores entre los niños (respeto, compañerismo, aceptación de las normas, compartir...), actitudes como las de este padre tiran por tierra dicha labor.

Los partícipes de este juego son los niños y no entendemos que se les haga sufrir y pasar malos ratos por adultos que buscan solo y únicamente el protagonismo de su hijo.

Además, queremos manifestar que este padre no representa para nada el sentir y la imagen de la gran familia que forma el CF Juventud Laguna.

Por todo ello, desde el Club queremos pedir disculpas a los niños, padres, abuelos y demás aficionados que acuden a disfrutar de un rato de las genialidades de estos "maravillosos futbolistas" que nos deleitan con sus imitaciones y creatividad dentro del fútbol".

Las reacciones a los bochornosos acontecicimientos vividos en Las Chumberas no se hicieron esperar. El Ayuntamiento de La Laguna, a través de su Organismo Autónomo de Deportes, emitió una nota de rechazo de los hechos violentos. "Desde el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de San Cristóbal de La Laguna lamentamos los hechos ocurridos este fin de semana en el campo de fútbol de Las Chumberas en el encuentro entre el Laguna Juventud y el San Andrés de categoría Prebenjamín Preferente. Al igual que el acaecido recientemente en un encuentro de alevín de segundo año en el campo de Montaña Pacho. Sucesos que no pueden ser tolerados y no favorecen los valores del deporte, máxime cuando se trata de menores. El concejal de Deportes, Agustín Hernández, expresa que "hay que prevenir y poner fin a este tipo de actuaciones vergonzosas en los campos de fútbol y cualquier espacio deportivo; no es de recibo que se actúe de manera violenta, y mucho menos delante de menores, por estar en desacuerdo con una decisión deportiva. Es un hecho totalmente reprobable".

Por ello, anunciamos nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia en el deporte y que aplicaremos con el máximo rigor el reglamento municipal de instalaciones deportivas y la legislación contra la violencia en el deporte. Concretamente, nos referimos a la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como el reglamento que la desarrolla, Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero sobre prevención de la contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deport".