El Tenerife quiere seguir volando

La última vez que el Tenerife encadenó cuatro victorias consecutivas en Segunda División, fue año de ascenso. Era Oltra quien ocupaba el banquillo blanquiazul y aquella racha excelente desató la euforia. Tal como ahora, rehecho el representativo después del relevo en el banquillo. Ya nadie discute la validez del cambio (Etxeberria por Martí), que ha recortado la distancia con los puestos de privilegio hasta dejarlos a cuatro puntos. Hoy, el cuadro insular tiene la opción de prolongar su estado de gracia, superar a otro rival directo y, de paso, despachar a su favor otra vez más -como antes con Lugo y Real Oviedo- la pugna por el average particular.

Ahora bien, el Numancia en su feudo (Los Pajaritos, 19:00 horas) no parece un rival nada fácil. Más bien al contrario, hay motivos de sobra para desconfiar de los sorianos. Por un lado, son el equipo menos goleado en su casa; y por otro, es que su estadio se le da especialmente mal al Tenerife, que casi siempre tuvo dificultades para puntuar en él.

El camino de la victoria se lo enseñó al representativo el Real Zaragoza, que profanó Los Pajaritos hace dos semanas (1-2) y acabó con un largo período -desde noviembre a marzo- donde ningún rival logró hacer ni un gol a los rojillos en su casa. Ahora bien, este resultado adverso y el empate que rescataron a última hora en el Mini Estadi (2-2, con tanto de Diamanka en el 92) les ha apeado de los puestos cabeceros y ahora son novenos.

Esta vez sí, parece clara cuál será la apuesta de Etxeberria para ganar en Soria. Lo primero ha sido prevenir a los suyos de que la ansiedad y el comienzo atrabancado de Tarragona, donde vencieron con remontada, no puede repetirse hoy. Y en cuanto a la alineación, son Jorge (en defensa) y Vitolo (en el mediocampo) los que se perfilan como respectivos recambios para Carlos Ruiz y Alberto, que se apean del once por sanción justo cuando atravesaban por su mejor momento del año. No viajó Aitor Sanz, aún entre algodones.

El plan blanquiazul pasa por fortificar el arco de Dani, que vuelve a aproximarse a su versión más brillante; y aprovechar algunos de los balones que puedan pescar sus hombres gol del momento, Longo y Álex Mula, estiletes principales en ausencia de Villar. Aunque contra el Oviedo fue Suso el escogio para reemplazarle, los últimos ensayos apuntan a la inclusión de Casadesús en los esquemas del representativo. Mientras, al onubense no se le espera hasta abril. Hasta entonces, toca redoblar esfuerzos para seguir la racha. Cuando acabe la jornada, la promoción puede quedar a solo un paso.