El fútbol que viene

Durante dos días, el 2 y 3 de marzo, expertos del mundo del fútbol debatieron en Barcelona sobre aspectos de máxima actualidad, como la aplicación de nuevas tecnologías (VAR), las limitaciones a las transferencias de jugadores menores de edad, el papel de los intermediarios, la pujanza de las mujeres y de los e-sports. El abogado ovetense Luis Nogueiro, que asistió en el Web Sport Congress a las catorce conferencias ofrecidas por 47 ponentes de todo el mundo, analiza para la opinión de tenerife las conclusiones más importantes. Nogueiro tiene el master del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), especializado en Derecho del Deporte, y recientemente ha realizado un curso de formación de la Liga de Fútbol Profesional.

Variaciones sobre el VAR. El congreso coincidió con el anuncio de la FIFA de la utilización del videoarbitraje (VAR) en el próximo Mundial de Rusia y pocos días después del acuerdo entre la Federación Española y la Liga Profesional para implantarlo la próxima temporada en Primera División. "Hubo posiciones encontradas entre los ponentes", explica Nogueiro, que asistió a la intervención de presidente de la FIFA, Gianni Infantino: "Aseguró que, según un estudio de la Universidad de Leuven (Lovaina), el nivel de acierto arbitral está en un 93 por ciento de las jugadas y que con la aplicación del VAR subirá un 6 por ciento más". También salió a relucir la pérdida de tiempo que pueden traer aparejados los parones para estudiar las jugadas, para lo que también hubo contestación por parte de Infantino: "En cada partido se pierden unos siete minutos en los saques de banda. Con el VAR, la media no superará los dos".

Vuelven los intermediarios. Tras la desaparición de la figura del llamado Agente FIFA, el campo de actuación de los representantes de los futbolistas y la denominación vuelve a la original de intermediarios. Según Luis Nogueiro, ahora para que una persona pueda intervenir en la transferencia de un jugador es suficiente con que pague 800 euros y no tenga antecedentes penales. Al margen de los acuerdos privados, se establece que los intermediarios tienen derecho a percibir un 3 por ciento del importe del traspaso o de la ficha anual del futbolista. Entre los ponentes se encontraba el abogado brasileño Marcos Motta, del despacho Bichara and Motta Advogados, que intervino en el traspaso de Neymar del Barcelona al PSG el pasado verano y depositó la cláusula de 222 millones de euros.

Las mujeres, más cerca y tan lejos. La ponencia de la jugadora del Espanyol Elisa del Estal dejó en evidencia el progreso del fútbol femenino en España en los últimos años y, al mismo tiempo, el abismo que le separa del masculino. Pese al apoyo de la Liga Profesional y de Iberdrola, patrocinador de la Liga de Primera División, Del Estal desveló que la media de los sueldos en su equipo, que juega en la máxima categoría, está entre los 400 y los 600 euros. Según los datos ofrecidos en el congreso, la FIFA tiene previsto duplicar, de 30 a 60 millones, el número de practicantes en los próximos años. Luis Nogueiro, como seguidor del Real Oviedo, abogó por una reforma de la Segunda División para reducirla a un sólo grupo y acabar con el actual modelo, en el que más de cien equipos luchan toda la temporada por sólo dos plazas de ascenso.

Los menores, mejor en casa. Los asistentes al Web Sport Congress debatieron sobre la eficacia de la normativa FIFA para evitar abusos con los jugadores menores de edad que fichan por clubes incluso de otros continentes. Nogueiro considera adecuadas las limitaciones actuales, cuya infracción han supuesto castigos para varios clubes, entre los que están el Barcelona y el Atlético de Madrid. Básicamente, en Europa se refiere a los jugadores extracomunitarios, que sólo pueden trasladarse a otro país por un cambio de trabajo de sus padres no relacionado con el fútbol. El abogado ovetense trasladó la pregunta que se hizo Marcos Motta: ¿Se está protegiendo a los jugadores o a los clubes? Porque la estadística dice que sólo un uno por ciento de los jugadores que abandonan su país llegan a profesionales.

Cámaras para todos. Uno de los asuntos más novedosos tratados en Barcelona se refiere al proyecto para retransmitir partidos de cantera de todo el mundo, recopilando datos de equipos, clasificaciones y plantillas. La empresa que pretende llevarlo a cabo, "Footers", es propiedad del exfutbolista español Julio Fariñas y su intención es aumentar significativamente el porcentaje de partidos televisados del fútbol modesto, que actualmente es de un 9 por ciento. Aquí, según Nogueiro, pueden surgir complicaciones como la protección de la imagen de los menores, sobre todo en casos de agresiones que podrían estigmatizar a los agresores.

Los deportes electrónicos, imparables. En un congreso sobre la influencia del sector on-line en el Derecho Deportivo Internacional resultaba inevitable el debate sobre los e-sports o deportes electrónicos, que según algunas estimaciones ya cuentan con once millones de licencias, por los tres y medio de los deportes tradicionales. La controversia principal es si procede calificar esta actividad como deporte, aunque en la comunidad canaria se le ha dado recientemente respaldo legal. En todo caso, su crecimiento se constata con datos como los cien jugadores profesionales que hay en España, aunque no tengan contratos laborales. Luis Nogueiro cree que no está lejos el día en que los clubes organicen una liga que pueda tener un seguimiento importante.