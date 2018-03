San Miguel admite que su equipo y él atraviesan por un mal momento

Rodrigo San Miguel fue el encargado ayer de entonar el mea culpa en el Iberostar Tenerife, después de la eliminación el miércoles de su equipo en la Basketball Champions League y de los dos anteriores partidos de liga en su feudo, de los cuales solo pudo ganar uno y en la prórroga. El base aurinegro no esconde que "después del parón el equipo no ha estado bien". "Nos hemos caracterizado por nuestra defensa, de la cual todo el mundo ha hablado y en estos partidos no hemos no hemos estado sólidos, así que hay que recuperar ese trabajo de contención", añadió acerca del momento de juego por el que atraviesa el cuadro insular.

Del mismo modo, le jugador maño reconoció que él mismo también se encuentra en un bache, como así reflejan sus números en los duelos más recientes. "Estoy en un bajón, está claro que la lesión no me fue bien". "He notado el bajón físico y mi sensaciones no han sido buenas en los últimos partidos. Así que ahora toca trabajar más, ponerme bien y afrontar el final de liga lo más fresco posible", manifestó el profesional aurinegro.

San Miguel confesó que tras la derrota ante el UCAM Murcia, ha sido dura para ellos. Eso sí, es consciente de que "no queda otra que levantarse y mirar hacia adelante". Sin dejar de asumir que caer ante el conjunto de Ibon Navarro ha sido "una decepción", entiende que ahora toca "aprender de los errores y levantarse, no vale venirse abajo". Sabe que mañana se les presenta una oportunidad para, de alguna manera, resarcirse de lo del miércoles y eso pasa por derrotar al Valencia Basket. Sin olvidarse de que se trata de uno de los clubes más potentes del país, se apoya en el hecho de que jugaron hace un mes contra ellos, en la Copa del Rey, cita en la que fueron capaces de ganar. "Los conocemos y sabemos dónde hacerles daño. Ojalá se repita lo de la Gran Canaria, aunque para ello habrá que recuperar nuestra defensa", sentenció, antes de señalar que deben ganar todos los partidos en casa.