Cristiano Ronaldo: "Nadie se podrá comparar conmigo"

El atacante del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que "nadie se podrá comparar" con él y que ha visto a pocos jugadores con su "talento, dedicación, trabajo y ética futbolística", en el marco de un spot publicitario publicado en sus redes sociales.



"No he visto a mucha gente con mi talento, con mi dedicación, mi trabajo, mi ética futbolística... Nadie se podrá comparar conmigo, nadie va a ser Cristiano Ronaldo. Tú vas a ser tú y yo voy a ser yo", reflexiona.





