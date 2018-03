"Cuando hago las alineaciones no miro el DNI, solo el rendimiento"

Joseba Etxeberria (Elgoibar, 1977) es el hombre milagro en la remontada del Tenerife. De su mano han venido cuatro victorias convincentes y hasta 13 puntos que han valido al representativo para reengancharse a la puja por el ascenso. En su última entrevista -en El larguero de la SER- revela que su gran referente es Ernesto Valverde, actual entrenador del Barça y del que fue su ayudante durante tres años. También remarca que toma decisiones siempre en función "del rendimiento y no del DNI, ni de los contratos ni de los años de experiencia". Así que ya no sorprende que algunos pesos pesados del vestuario hasta tengan dificultades para incrustar su nombre en las convocatorias.

Inicios. "Estoy muy ilusionado con esta nueva aventura y esta nueva etapa. De momento las cosas están funcionando y están saliendo bien", remarca el nuevo jefe del banquillo blanquiazul. Según dice, este cometido es muy distinto al que tenía como futbolista: hacer goles. "Desde el banquillo toca analizar más cada aspecto del juego y de cada partido. Y sí, desde que llegué estoy muy contento por la dinámica diaria. Siempre he dicho que creo mucho en el entrenamiento y que ahí es donde se pueden ajustar mucho las cosas", respondió. "Es ahí", insistió, "donde puedes trabajar la idea que tienes para los partidos".

Previsiones. "Conocía bastante bien a la plantilla del Tenerife y sabía del potencial, pero hasta no ver cuál era la predisposición y la voluntad del grupo, no pude hacer una valoración más precisa", cuenta Etxeberria. "Pero desde el principio, las sensaciones han sido muy buenas a todos los niveles", apunta el técnico vizcaíno, a quien cogió por sorpresa la llamada de Alfonso Serrano. "Claro que me sorprendió. Me estaban saliendo muy bien las cosas en Segunda B con el Amorebieta, pero que te llame un club del prestigio y el nivel del Tenerife, pues claro que te sorprende".

Preparado. "Sí me sorprendió, ¿para qué negarlo? Pero me sentía capacitado y dispuesto para afrontar este reto", explica Etxeberria, cuyo gran espejo es su amigo Ernesto Valverde, ahora timonel del Barcelona. "He tenido la suerte de tener muchos y muy buenos entrenadores durante mi etapa como jugador. Y me han marcado muchos, algunos en los aspectos futbolísticos y otros en relación al carácter. Pero mi principal referencia es Ernesto. Le tuve de compañero, de entrenador y fui ayudante suyo durante tres años. No voy a descubrir yo a Valverde. Es de los mejores técnicos que hay", cuenta.

Las claves. Poniendo como ejemplo a Valverde, el actual preparador blanquiazul recalca que "el éxito está en exigir el máximo, pero también en generar un ambiente muy bueno y muy agradable, que sea idóneo para el trabajo. Es lo que yo estoy buscando en el día a día en el Tenerife", explica. "Todo es importante: gestionar un grupo, que los jugadores se sientan exigidos y también que vayas introduciendo tu manera de jugar".

Máxima exigencia. "Aquí estamos para ganar. Yo tenía claro cuál era mi idea y cómo quería que jugara el Tenerife, pero lo primero fue conocer de primera mano el plantel y a los jugadores. La sorpresa ha sido muy agradable, porque para entrenar a las intensidades que yo quería, necesitas generar un buen ambiente y una buena armonía. Al final, lo que busco es llevar a los futbolistas al límite y es bueno que exista buen feeling entre ellos; también con el cuadro técnico. Estamos trabajando fuerte pero desde una dinámica muy buena, lo cual así se está viendo en la competición", argumentó.

Entorno. "Lo he dicho desde el principio. Sabía del ambiente que habría en torno al Tenerife porque he venido a la Isla como rival y sé que se respira mucho fútbol en la Isla. Sé también que a la gente le gusta mucho hacer cáculos y matemáticas: dónde podemos ganar, dónde no... Pero no creo en eso. Para nosotros, nuestra última jornada es en Soria. Todo lo que dejes por el camino, no va a volver. Y todo lo que hablemos de play off antes de tiempo, es deviarse del camino. Es tan larga y tan competida esta categoría, que no ganas si no estás al 100%", fue otro de sus mensajes.

Milla y Mula. "Les conocía y sabía del potencial que tenían, pero quería verles en el día a día. Más allá de que sean debutantes o jóvenes, yo miro el rendimiento a la hora de tomar decisiones. Yo me fijo solo en el rendimiento, no en la experiencia ni tampoco en el tiempo que llevan en el club. No miro al DNI ni a los años de contrato que les quedan... Yo en la imagen que me fijo es en la del rendimiento del día a día. Por eso creo mucho en llevarles a intensidades altas y en la rutina diaria de entrenamientos. Si trabajamos bien en la semana, luego competiremos bien", deduce.

El Athletic. A Etxeberria también se le preguntó por los rumores y las especulaciones que le sitúan en el banquillo local de San Mamés para la temporada venidera. Su contrato con el Tenerife expira en junio, así que un cambio de aires sería posible. En todo caso, el de Elgoibar prefiere no alimentar estos comentarios. Ni mucho menos. "Sería salirme del carril. El Athletic es mi club, mi equipo, pero estoy completamente centrado en el Tenerife. Y en el partido del domingo en Soria".