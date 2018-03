"No supimos usar las faltas"

Entre el enfado y la decepción, pero mirando al futuro. Así compareció Fotis Katsikaris tras la derrota de su equipo. "No estoy nada sorprendido por la actuación del Murcia, un equipo más físico que nosotros y con jugadores, como Oleson, que lleva 500 batallas; este era un partido fácil para él. No puede ser que te meta tres triples de salida; había que usar las faltas de una manera lista porque las personales son un factor importante y más en una eliminatoria como esta. Tenían solo cuatro tiros libres a cinco minutos del final. El equipo tiene la información, no es ninguna sorpresa. Hay dinámicas de partidos y debemos dar con la manera que sea para frenar a un jugador como él. Así muy pocas opciones podías tener", apuntó de entrada el técnico griego, molesto por la falta de contundencia defensiva de los suyos. "Ellos han cambiado en su defensa y no hemos sabido castigar más debajo del aro, y en vez de finalizar sacamos el balón y perdimos el equilibrio en ataque", destacó también el heleno.

"Se acabó, el equipo ha hecho un buen trabajo en la Champions, pero ahora hay que quitar muy rápido de nuestro cuerpo este partido y enfocarnos en el objetivo de meternos en el play off, que será muy duro", dijo en clave de futuro. "Estos partidos siempre te ayudan a crecer porque tenemos jugadores expertos, pero también otros muy jóvenes. Hay que hacer un esfuerzo mental muy grande para el próximo desafío. Es un golpe duro, no lo esperábamos, y seguramente no creíamos que el Murcia fuera a jugar así. O quizá pensamos que al ser en casa íbamos a ganar como fuera, y nos hemos equivocado; y de eso hay que aprender. Lo hemos pagado caro, muy caro, y estamos fuera, pero podemos aprender. Hay que mejorar las cosas que no estamos haciendo bien últimamente, y es algo fuera del baloncesto y del tema táctico", añadió con malestar.