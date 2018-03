Planchazo continental

Adiós al sueño de repetir el título de la Basketball Champions League. En un mal partido, sin el criterio ofensivo necesario, ni la solidez defensiva requerida, el Iberostar Tenerife vio como poco a poco se esfumaba la renta de cinco puntos que traía del partido de ida en su cruce ante el UCAM Murcia. Los aurinegros no fueron capaces de sacudirse la ansiedad y no supieron digerir el juego duro que planteó, como era más que previsible su rival. Muchos tiros liberados a los que no se llegaba, escasa fluidez en la circulación (solo 13 asistencias) y casi nula contundencia atrás. Ingredientes definitivos para explicar la decepción canarista de anoche.

De nuevo una corta rotación (con cuatro jugadores que ni anotaron, otro -Petit- que no cuenta, y un quinto -Allen-, que solo hizo tres puntos), pero sobre todo demasiada permisividad. Falta de autoridad atrás para tratar de evitar que su rival estuviera cómodo (como sí logró el Murcia con el Canarias), bien con menos espacios en el uno contra uno o bien gastando faltas, como desde la banda pedía, desesperándose amargamente, una y otra vez su técnico. La bola fue cada vez más grande, el Murcia se creció paulatinamente, y cuando los locales trataron de recurrir a la heroica, solo les dio para evitar una sangría mayor. Al final aquellos dos triples prosteros de Benite hace una semana han valido su peso en oro.

Estuvo atenazado en el arranque el Iberostar Tenerife, sobre todo en ataque, dos por momentos los balones interiores a Tobey parecieron su único recurso ante una circulación de balón un tanto deslavazada. Atrás las prestaciones generales fueron buenas, con el hándicap de que White, apuesta de Katsikaris de inicio, se quedaba en los bloqueos, lo que permitió a Oleson clavar tres triples casi seguidos. Aún así, el de Phoenix no se arrugó delante para nivelar la balanza (9-9). Pasaban los minutos y los aurinegros no terminaban ni de estar cómodos (ante el más que aguerrido juego de su rival), ni lograban correr con demasiado criterio y mucho menos parecían tener automatismos en sus ataques posicionales, varios de ellos en medio de trompicones. Aún así, con Tobey dominando el rebote y Ponitka en su versión más vertical, el cuadro tinerfeño logró un pequeño colchón (16-11).

Lo que parecía un punto de inflexión para el partido y la eliminatoria con ese primer arreón canarista y con Hannah fuera de combate resentido de su lesión, se convirtió en un sufrimiento para los laguneros. Cada vez más sólidos atrás (y con múltiples ayudas interiores por las que no les importaba dejar a un pequeño con el grande canarista), los de Ibon Navarro tiraron de Lima para postear a los cincos locales y de la movilidad de Antelo dentro de la zona para un 0-6 (18-19). El Iberostar se iba cargando de anarquía y falta de entendimiento delante (la reaparición de Josh Akognon solo fue un pequeño chispazo que duró un par de minutos para mantener el duelo igualado a 29), y trasladó esa inseguridad al otro lado de la pista donde varios desajustes defensivos propiciaron un triple liberado de Antelo, pero sobre todo que Oleson se fuera a un escandaloso (por la facilidad de ejecución en la mayoría de sus tiros) 5/5 desde el 6,75.

El cuadro canarista había dejado que los nervios se apoderaran por completo de sus jugadores (29-34, 17'), que seguían corriendo como pollos sin cabeza y sumando a cuentagotas (8/12 en libres). Un estado de ansiedad en el que también influyó, y mucho, un Murcia que llevaba al límite (con anuencia arbitral incluida) su juego de contacto y a veces algo marrullero. Una pérdida, una mala selección en su último ataque y un triple de Soko desde medio campo llevaban el duelo al descanso con un preocupante 33-40. Eliminación canarista virtual, pero sobre todo sensaciones nada halagüeñas. Los jugadores de Katsikaris se estaban metiendo en la boca del lobo.

Los universitarios ampliaron su parcial a un 0-7 en el arranque del tercer acto (33-42). Momento delicado, con varias pérdidas, que solventaron los aurinegros recurriendo al físico de Ponitka para ir al choque en el uno contra uno, y especialmente en una mayor actividad en el rebote de ataque, con cuatro capturas en menos de cinco minutos (fueron tres en toda la primera parte) y un global en los dos aros de 10-1 desde el descanso. Entre el acierto de Tobey y un 2+1 de White, los laguneros mantenían (de aquella manera) la eliminatoria en el alambre (41-44 y 44-49), aunque la inspiración desde la media distancia de Kloof (nueve puntos en el tercer periodo) y un triple de Benite desde la esquina (otra vez solo) dispararon a los visitantes (44-54) y dejaron a los isleños en encefalograma plano.

Falta de ideas que quedó evidenciada de nuevo en un mal último ataque de cuarto, pero sobre todo en valores globales más determinantes, como por ejemplo no haber dado una sola asistencia en la tercera manga. Y también el 0/5 en triples en esos diez minutos posteriores al intermedio. Solo el 7/7 en libres en ese mismo periodo salvaba ahí al Canarias de males mayores (46-56). Cada ataque canarista era un sufrimiento para el Iberostar y aunque un triple de Abromaitis pareció cambiar el rumbo de los acontecimientos (51-58, 33'), otros tres sencillos puntos de Oleson, una canasta de Benite y un mate de Lima mientras White alternaba una de cal y otra de arena rompieron el partido (53-67) y, a cuatro minutos del final, terminó de sacar a los aurinegros de la eliminatoria. Con Ponitka desquiciado con los contactos que recibía de los visitantes, los de Katsikaris solo lograron intercambiar canastas con su oponente mientras se consumían los segundos sin capacidad alguna para dar un giro de timón. Ni siquiera con un triple de Vasileiadis acompañado de falta sobre Tobey, ya que el pívot erró sus tiros libres (58-69, 37').

Atenazados ya por completo y acongojados por la inesperada visita de la eliminación, los aurinegros trataron de tirar de orgullo, pero los nervios ganaron la partida. A campo abierto el Murcia fue letal con los desajustes defensivos a la desesperada de los locales, lo que llevó a Lima a ponerse las botas machacando, a lo que se añadía una mano fría desde el tiro libre con 10/12 en el último cuarto. Bastó para que la desventaja canarista no bajara de la decena. Suficiente para herir de muerte a un equipo el aurinegro, nada acostumbrado últimamente a este tipo de desenlaces negativos. Queda, que no es poco, luchar por el play off de la Liga Endesa.