Montañés, cada vez mejor

El CD Tenerife disputó durante la tarde de ayer un encuentro amistoso en la Ciudad Deportiva Javier Pérez ante el equipo filial, con la vista puesta en el más que esperado retorno de Paco Montañés. Luego de la grave lesión de tobillo que sufrió el extremo castellonense en octubre del año pasado, Etxeberria le dio entrada al terreno de juego en el descanso del amistoso, junto a Raúl Cámara y Alberto. El ex del Levante ocupó la posición de Casadesús y se le vio cómodo sobre el terreno de juego, se mostró participativo e incluso gozó de una oportunidad para adelantar a su equipo que, sin embargo, no aprovechó.

No obstante, la noticia más importante para el equipo es que no se vio ninguna señal de molestias en el tobillo y, además, no se percibió el miedo que entraña una lesión de tan larga duración. Cabe destacar que el domingo, 18 de marzo, en el partido que enfrentará al Numancia contra el CD Tenerife, se cumpliría una vuelta entera desde la última aparición de Paco Montañés con el conjunto blanquiazul, con el que el jugador ha disputado solo 150 minutos.

Al canterano del FC Barcelona se le esperaba desde enero, puesto que en principio el parte médico vaticinaba una baja de tres meses, sin embargo la lesión se ha prolongado hasta marzo y, tras el amistoso de ayer, su vuelta parece próxima. El regreso de Montañés aportaría experiencia y, sobre todo, verticalidad, que es lo que ha buscado en sus hombres de arriba Etxeberria desde su llegada.

A la baja de Paco Montañés se suman las de Carlos Ruiz y Alberto por sanción y la de Juan Villar por lesión, además de las dudas de Camille y Milla, que no pudo completar el primer entrenamiento de la semana.

Con todos los demás disponibles, Etxeberria alineó en el partidillo ante el filial a Carlos en la portería, una línea defensiva de cuatro compuesta por Nahuel, Iñaki Sáenz, Jorge Sáenz y Raúl Cámara, Vitolo y Juan Carlos fueron los encargados de distribuir el juego, mientras que Víctor Casadesús actuó de mediapunta, en los extremos el técnico vasco colocó a Suso y a Tayron y la referencia en la punta de ataque, Brian Martín. El encuentro se desarrolló con bastante tranquilidad, mucho juego en horizontal y pocas ocasiones, tanto que el resultado final fue un empate a cero. En la primera mitad, lo más destacado fue un disparo de Suso que se topa con la madera y, por parte del filial, una internada en el área de Giovanni que desaprovecha, mandando el balón por encima de la meta defendida por Carlos.

Jugadores como Faridi o el propio Giovanni despuntaron y, en general, gran parte de la intensidad del encuentro la imprimieron los jugadores del CD Tenerife B. Estos ocupan la primera posición en su grupo de la Tercera División, con grandes posibilidades de lograr un ascenso. Además, los 22 jugadores del filial que participaron quisieron demostrar su valía ante su propio entrenador y ante Etxeberría, con la esperanza de gozar de alguna oportunidad con el primer equipo.