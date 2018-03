Garbajosa: "La Euroliga tiene pocas ganas de negociar con la FIBA"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, aseguró ayer que "el calendario es la punta del iceberg de un conflicto mayor" entre los actores del baloncesto internacional y ha lamentado "las pocas ganas que tiene Euroliga" de solucionar el problema, al tiempo que garantizó que "se van a mantener los dos ascensos y descensos" entre Liga Endesa y LEB Oro, un tema en el que entiende que "no hay debate". "La solución puede ser muy difícil o muy fácil. ¿De verdad estamos hablando de un conflicto tan grande que supone que el mismo día que juegue la selección española se juegue un Barça-Madrid? ¿Y eso por dos semanas en todo un año? No me lo creo. El calendario internacional es la punta del iceberg de un conflicto mayor, que son las pocas ganas que tiene Euroliga de negociar porque quiere hacerse con el calendario. Con un poquito de cordura y de buena voluntad aquí cabemos todos", reclamó ayer Garbajosa.

El presidente aseguró que en la FEB son "extremadamente respetuosos con el proyecto que pueda tener la Euroliga siempre y cuando no interfiera con los intereses del baloncesto español en general". "Me sorprende que en algunos momentos se autoimponga la bandera de defensa de los jugadores cuando ponen más partidos y se los quieren quitar a la ACB para dárselos a la Euroliga. Si la ampliación de la Euroliga va en contra de los intereses del baloncesto español encontrará nuestra oposición, por supuesto", avisó. "Euroliga dijo antes de la ventana de noviembre que iba a presentar una propuesta" y que "casualmente la ha presentado cuando ha pasado la ventana de febrero". "Y luego tú puedes presentar una, cinco o veinticinco veces una propuesta, pero si es la misma poco va a cambiar", se quejó.