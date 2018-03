El Medi Bayreuth da la sorpresa al eliminar al Besiktas turco

Ayer se jugaron los partidos de vueltas de tres de las eliminatorias de octavos de esta BCL. En el primero de ellos saltó la sorpresa ya que el Besiktas turco, uno de los grandes candidatos a meterse al menos en la Final Four, cayó eliminado contra el Medi Bayreuth alemán, con el que no pasó del empate a 84 cuando debía remontar el 81-76 adverso que reflejó el marcador en suelo germano. Los otomanos solo fueron capaces de tener seis puntos de renta antes del descanso (37-31), pero los visitantes reaccionaron (62-70). En el duelo alemán el Riesen tiró de los 25 puntos en los que había ganado en la ida al Oldenburg y poco le importó perder por 12 (74-86). Por otro lado, el AS Monaco pasó por encima del Zielona Gora (90-60).