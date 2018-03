Carlos Ruiz: "El Tenerife es el club donde más a gusto me he sentido"

Carlos Ruiz: "El Tenerife es el club donde más a gusto me he sentido"

Llegó hace casi seis años y, partido a partido, Carlos Ruiz se ha convertido en uno de los referentes en la defensa del CD Tenerife. El central granadino, tras el encuentro del pasado viernes ante el Real Oviedo, cumplió el número de partidos especificado en su contrato para renovar el vínculo una temporada más con la entidad blanquiazul.

Carlos Ruiz compareció ante los medios de comunicación antes del inicio de la primera sesión de trabajo de la presente semana para hablar sobre su renovación y fue tajante al afirmar que "el Tenerife es el club donde más a gusto me he sentido". El defensa andaluz explicó cómo transcurrió la negociación que concluyó con un año más en el club: "Cuando firmamos la renovación la temporada pasada fijamos que fuera por número de partidos. Yo quería renovar por dos años, pero al final acordamos que fuera por partidos y creo que me lo he ganado en el campo. Te fijas en los que vas sumando. Estaba acercándome a la cifra de partidos y lo conseguí ante el Real Oviedo. Estoy contento, creo que las dos partes lo estamos, y seguiré dándolo todo por el club. Me estaba acercando al objetivo de partidos y lo conseguí el viernes, las dos partes estamos contentas".

La carrera deportiva de Carlos Ruiz tiene en Tenerife un capítulo muy destacado. Cerca de 180 partidos con los colores azul y blanco lo contemplan. Por eso, el profesional tinerfeñista aseguró que "serán seis años aquí, ya me siento uno más, cada día estoy más involucrado en la isla y con el club. Cuando llegas nuevo a un sitio te imaginas que vas a estar el mayor tiempo posible. Eso indica que haces bien las cosas. La verdad es que no esperaba estar tantos años, he dado el máximo. El Tenerife es el club donde más a gusto me he sentido".

En ese periodo de tiempo, Carlos Ruiz ha coincidido con un amplio número de futbolistas y entrenadores. También ha vivido lo mejor y lo peor del fútbol. De hecho, recordó especialmente que "lo mejor que he vivido en el CD Tenerife fue la temporada pasada a pesar de no ascender. No participé todo lo que hubiese querido, pero fue un año inolvidable y nos quedamos cerca del ascenso. La comunión con la afición fue una gozada, y espero que lo podamos volver a repetir. Lo peor que he vivido aquí fue la temporada en la que nos salvamos en casa en el partido contra el Betis. Salvamos la categoría pero fue un año de sufrimiento, son los dos extremos".

La temporada 2017/18 para los blanquiazul es como un carrusel. En estos momentos, están en una clara línea ascendente, algo que destaca Carlos Ruiz: "Se ha generado una corriente positiva en torno al equipo con el cambio de dinámica de las cinco última jornadas. Fue muy bonito vivir el ambiente del viernes contra el Oviedo, ojalá la temporada acabe así de positiva. Ha habido un cambio de intensidad en el equipo. Desde que llegó el nuevo entrenador se ha cambiado el rumbo, hay disputas en los entrenamientos, y eso se lleva a los partidos".

La renovación de su contrato no la va a poder festejar en Los Pajaritos, porque debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Carlos Ruiz está seguro que "seguro que el compañero que me sustituya lo hará bien. El míster cuenta con todos, tienes que trabajar a diario para estar disponible y nunca te gusta salir de la alineación", aunque con cierto grado de tristeza aseguró que "me da rabia perderme el partido porque es un campo que se me ha dado bien. Había vuelto al equipo titular las tres últimas semanas y no quería perderme el siguiente, pero no podía dejar de meter a pierna y que nos crearan una ocasión de gol si me superaba el jugador del Oviedo".